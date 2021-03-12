Щеплення громадян своїх країн проти COVID-19 вакциною від AstraZeneca тимчасово зупинити вирішили уряди вже 10 країн Європи. Призвели до цього випадки утворення тромбів у вакцинованих.

Однак такий побічний ефект не вказаний у застереженнях до вакцини. Водночас офіційна позиція Євросоюзу незмінна: немає підстав вважати, що випадки тромбоутворення якось пов'язані саме з вакциною.

До теми Ефективність вакцини Covishield становить понад 81,3%

Які країни та з яких причин призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Обмежити щеплення вакциною AstraZeneca вирішили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва й Люксембург.

Данія – використання вакцини зупинили на 14 днів для проведення розслідування. У вакцинованих фіксували утворення тромбів.

– використання вакцини зупинили на 14 днів для проведення розслідування. У вакцинованих фіксували утворення тромбів. Норвегія та Ісландія – взяли приклад із Данії з "мотивів обережності". Вони чекатимуть результатів розслідування данських медиків.

– взяли приклад із Данії з "мотивів обережності". Вони чекатимуть результатів розслідування данських медиків. Австрія – припинила застосовувати вакцину після смертельного випадку через порушення згортання крові та утворення тромбу у легеневій артерії щепленого.

– припинила застосовувати вакцину після смертельного випадку через порушення згортання крові та утворення тромбу у легеневій артерії щепленого. Італія – зупинила щеплення тільки певними партіями препарату (це зробили задля запобігання побічним ефектам і після випадку смерті 50-річного чоловіка після вакцинації).

– зупинила щеплення тільки певними партіями препарату (це зробили задля запобігання побічним ефектам і після випадку смерті 50-річного чоловіка після вакцинації). Румунія – припинила використання 4200 доз із тієї ж партії вакцин, що й Італія.

– припинила використання 4200 доз із тієї ж партії вакцин, що й Італія. Естонія, Латвія, Литва й Люксембург – призупинили використання AstraZeneca вслід за Австрією та із тієї ж партії, що й Австрія.

З іншого боку, Велика Британія, Франція й Німеччина заявили, що продовжать використовувати AstraZeneca.

Як реагують офіційно органи Європейського Союзу

EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) наразі не встановлювало зв’язку між смертельними випадками після вакцинації та застосуванням самої вакцини. У заяві установи вказано:

Кількість тромбоемболічних ускладнень у людей, які щепилися вакциною AstraZeneca, не вища, ніж у населення Європи загалом.

До того ж переваги вакцини відчутно перевищують ризики.

Однак розслідування в EMA розпочали. Загалом у різних країнах Європи випадки утворення тромбів після вакцинації зафіксували у 30 щеплених серед 5 мільйонів.

Що на все це кажуть у компанії AstraZeneca

AstraZeneca повідомила, що безпека препарату ретельно вивчена під час клінічних випробувань. Дотримано усіх "чітких та суворих стандартів ефективності та безпеки", необхідних для схвалення будь-яких нових ліків.

Цікаво, що рішення деяких країн призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca співпало: З оголошенням про схвалення у ЄС вакцини Johnson & Johnson (яку достатньо ввести в організм тільки один раз).

І з інформацією про вакцину Novavax щодо її ефективності – мовиться про 96% проти стандартного штаму і 86% проти "британського".

Нагадаємо Південна Африка припинила вакцинацію препаратом AstraZeneca, бо той неефективний проти нового штаму