10 країн Європи обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca: причина і реакція компанії
Щеплення громадян своїх країн проти COVID-19 вакциною від AstraZeneca тимчасово зупинити вирішили уряди вже 10 країн Європи. Призвели до цього випадки утворення тромбів у вакцинованих.
Джерело:BBC
Однак такий побічний ефект не вказаний у застереженнях до вакцини. Водночас офіційна позиція Євросоюзу незмінна: немає підстав вважати, що випадки тромбоутворення якось пов'язані саме з вакциною.
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Які країни та з яких причин призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca
Обмежити щеплення вакциною AstraZeneca вирішили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва й Люксембург.
- Данія – використання вакцини зупинили на 14 днів для проведення розслідування. У вакцинованих фіксували утворення тромбів.
- Норвегія та Ісландія – взяли приклад із Данії з "мотивів обережності". Вони чекатимуть результатів розслідування данських медиків.
- Австрія – припинила застосовувати вакцину після смертельного випадку через порушення згортання крові та утворення тромбу у легеневій артерії щепленого.
- Італія – зупинила щеплення тільки певними партіями препарату (це зробили задля запобігання побічним ефектам і після випадку смерті 50-річного чоловіка після вакцинації).
- Румунія – припинила використання 4200 доз із тієї ж партії вакцин, що й Італія.
- Естонія, Латвія, Литва й Люксембург – призупинили використання AstraZeneca вслід за Австрією та із тієї ж партії, що й Австрія.
З іншого боку, Велика Британія, Франція й Німеччина заявили, що продовжать використовувати AstraZeneca.
Як реагують офіційно органи Європейського Союзу
EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) наразі не встановлювало зв’язку між смертельними випадками після вакцинації та застосуванням самої вакцини. У заяві установи вказано:
- Кількість тромбоемболічних ускладнень у людей, які щепилися вакциною AstraZeneca, не вища, ніж у населення Європи загалом.
- До того ж переваги вакцини відчутно перевищують ризики.
Однак розслідування в EMA розпочали. Загалом у різних країнах Європи випадки утворення тромбів після вакцинації зафіксували у 30 щеплених серед 5 мільйонів.
Що на все це кажуть у компанії AstraZeneca
AstraZeneca повідомила, що безпека препарату ретельно вивчена під час клінічних випробувань. Дотримано усіх "чітких та суворих стандартів ефективності та безпеки", необхідних для схвалення будь-яких нових ліків.
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