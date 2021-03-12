10 країн Європи обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca: причина і реакція компанії

Джерело:BBC
Щеплення громадян своїх країн проти COVID-19 вакциною від AstraZeneca тимчасово зупинити вирішили уряди вже 10 країн Європи. Призвели до цього випадки утворення тромбів у вакцинованих.
Однак такий побічний ефект не вказаний у застереженнях до вакцини. Водночас офіційна позиція Євросоюзу незмінна: немає підстав вважати, що випадки тромбоутворення якось пов'язані саме з вакциною.
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Обмежити щеплення вакциною AstraZeneca вирішили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва й Люксембург.
З іншого боку, Велика Британія, Франція й Німеччина заявили, що продовжать використовувати AstraZeneca.
EMA (Європейське агентство з лікарських засобів) наразі не встановлювало зв’язку між смертельними випадками після вакцинації та застосуванням самої вакцини. У заяві установи вказано:
Однак розслідування в EMA розпочали. Загалом у різних країнах Європи випадки утворення тромбів після вакцинації зафіксували у 30 щеплених серед 5 мільйонів.
AstraZeneca повідомила, що безпека препарату ретельно вивчена під час клінічних випробувань. Дотримано усіх "чітких та суворих стандартів ефективності та безпеки", необхідних для схвалення будь-яких нових ліків.
Цікаво, що рішення деяких країн призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca співпало:
Нагадаємо Південна Африка припинила вакцинацію препаратом AstraZeneca, бо той неефективний проти нового штаму