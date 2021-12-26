10 найкращих матеріалів Здоров'я24 за 2021 рік: від дня у швидкій до походження COVID

Традиційно, 24 канал підбиває підсумки року. 2021 рік виявився не найлегшим, але точно цікавим. Багато подій не оминуло й у світ медицини та здоров'я.

Тож ми зібрали матеріали, які найбільше зацікавили читачів Здоров'я 24. Найчастіше слідкували за темою коронавірусу (як неочікувано!). Утім і деякі інші цікавинки привернули людську увагу.

Цікаво Найцікавіше про секс за 2021 рік: від досліджень до міфів

Наші журналісти провели цілий день у швидкій

Журналісти 24 каналу провели день із працівниками швидкої медичної допомоги. Ми дізналися ледь не все, про нюанси їхньої роботи: від того, як бригада розпочинає зміну, а диспетчер розподіляє виклики.

Вони також поділились і чудернацькими історіями з непрофільних викликів. Виявляється, екстрену медичну допомогу викликають навіть під час менструального болю. Хоч для того, аби вгамувати біль, достатньо випити знеболювальне. Що і пропонують медики пацієнткам по приїзду.

Працівник швидкої Ігор поділився ще однією показовою історією про непрофільні виклики:

Ми приїхали на виклик у клуб, дівчина жалілася на біль у серці. Приїжджаємо, усе нормально. Питаємо, як у вас серце болить. Каже: "Болить тільки тоді, коли сміюся"…

Тож медик запропонував дівчині не сміятись.

Вкотре наголосимо, що якщо ви відчуваєте проблеми зі здоров'ям, але вашому стану зараз нічого не загрожує – зверніться до сімейного лікаря. Швидка медична допомога лише для екстрених та критичних станів.

День у "швидкій": про проблеми екстреної допомоги, COVID-19 та що дратує медиків – дивіться відео

Як порозумітись із людиною, яка не чує, в гіфках

Нерідко окрім нерозуміння, люди з інклюзією, наприклад порушеннями слуху, зустрічаються зі стигмою, а ще гірше жалістю. Що спантеличує, адже вивчити кілька слів мовою жестів – може кожен.

Мова жестів і жестова мова – різні речі. Коли ми жестикулюємо під час розмови чи махаємо рукою – це звичайні жести, вони не складають окрему мову.

Натомість жестова мова – це візуально-жестова мова, яка має свій словник та свої правила. А різні країни мають різні жестові алфавіти. Завдяки їй можна комунікувати з людиною, яка не чує, – промовляти слова жестами, а висловити почуття та емоції допоможе міміка.

Ми спробували вивчити кілька фраз жестовою мовою, аби показати, що це не так складно, як здається. Але пам'ятайте – посмішка і прояв емоції – допоможуть зрозуміти вас правильно. На відео 3 варіанти – "вітаю", "доброго ранку", "добрий день" – обирайте той, який сподобався найбільше. via GIPHY А за поїздку в таксі з водієм із порушенням слуху дуже легко сказати "дякую". via GIPHY Цікаво! Тут онлайн словник жестових мов світу, включно з українською жестовою мовою. А тут Вчені з Уханю та США планували створити новий коронавірус ще у 2018 році Тут онлайн словник жестових мов світу, включно з українською жестовою мовою. А тут курс української жестової мови Про це свідчить витік даних. У заяві про надання гранту від Агентства з дослідницьких проєктів при американському міністерстві оборони мовилося про те, що міжнародна команда вчених раніше планувала об'єднати генетичні дані схожих штамів для того, щоби створити новий вірус. Експерти вважають, що створення нового вірусу могло бути частиною роботи з розробки вакцини, яка буде працювати проти коронавірусів. Заявку подавали від імені вчених зі США, Китаю й Сінгапуру, але її відхилили. Що відомо про походження коронавірусу Досі точно невідомо, звідки взявся вірус. У березні 2021 року в результаті дослідження, яке провели ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.



Натомість наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що Досі точно невідомо, звідки взявся вірус. У березні 2021 року в результаті дослідження, яке провели ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.Натомість наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ із дослідженнями , оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему. А розвідка США заявила, що, ймовірно, ніколи не зможе встановити першопричину появи коронавірусу. Які "побічки" викликають вакцини Pfizer і Moderna: найбільше дослідження Якщо коротко, вчені не виявили будь-яких серйозних побічних ефектів, пов'язаних зі мРНК вакцинами проти COVID-19. Поки медики знайшли лише десятки проблемних випадків на мільйони пацієнтів. Увага! У цьому масштабному дослідженні беруть участь понад 6 мільйонів американців і воно досі триває. У цьому масштабному дослідженні беруть участь понад 6 мільйонів американців і воно досі триває. Дослідження виявило всього 34 випадки міокардиту (запалення серця) та перикардиту (запалення навколишнього мішка серця) у пацієнтів у віці від 12 до 39 років. 85 % були чоловіками й 82 % були госпіталізовані на один день. Науковці підрахували, що у віковій групі від 12 до 39 років існує ризик додаткових 6,3 випадку міокардиту на мільйон людей. Це значно менше, ніж ризик, пов'язаний із самим COVID-19. Унікальні медичні відкриття українців за останні 30 років Українські вчені продовжують дивувати весь світ неймовірними розробками й відкриттями, які здатні врятувати мільйони життів. За часи незалежності нам вдалося досягти багато – від можливості зварювання живих тканин до виявлення антитіл до COVID-19, ПЛР і ІФА-тестів для діагностики недуги. Детальніше тут Виявити ВІЛ та врятувати від раку: унікальні медичні відкриття українців за останні 30 років Після вакцинації препаратом Pfizer ростуть груди – правда чи ні Несподівана новина увірвалася у вакцинаційний інфопростір у липні. Сотні жінок із Норвегії повідомили про неочікуваний побічний ефект після вакцинації препаратом Pfizer. Після процедури в них помітно збільшилися груди. Головний лікар діагностичного центру молочних залоз лікарні в місті Буде зазначив, що такий побічний ефект справді можливий. Його викликає розширення лімфатичних вузлів після щеплення. У такій реакції організму на введення вакцини, за словами Генріха Бакманна, немає нічого незвичайного. Мовляв, це спосіб організму впоратися із запаленнями або інфекціями. Тому збільшення грудей – лише тимчасове явище. Як живуть люди з біполярним розладом Здоров'я 24 поспілкувалося з психотерапевткою Вікторією Горбуновою та Вячеславом Толстокоровим, який живе з біполярним розладом (БАР) та є засновником адаптаційного центру для людей із біполярним розладом "БАРвінОК", щоби дізнатися як живуть люди з цим розладом та що вони роблять, щоби зменшити його вплив на життя. Зараз, коли я відчуваю, що мене може схиляти в ту чи іншу сторону – я починаю приймати певні заходи, аби не допустити повторення гіпоманії та депресії,

– зазначив В'ячеслав Біполярний розлад – що це? Його також називають біполярним афективним розладом – це психічний розлад, який супроводжується чергуваннями двох станів: манії (сильного піднесення) та депресії (глибокого пригнічення). Детальніше тут Від манії до депресії: як живуть та що відчувають люди з біполярним розладом Дивовижний експеримент природи: знайшли плем'я, яке старіє не так, як інші люди Вчені виявили жителів, які старіють інакше, ніж мешканці США і Європи – це представники амазонського племені цимане. Виявилось, що в них зменшення обсягу мозку відбувається значно повільніше. Цимане живуть на болівійській периферії тропічних лісів Амазонки. Вони ведуть життя, яке сильно відрізняється від нашого. Відтак, ймовірно є набагато здоровіші. Дослідження підтвердило, що представники цимане мають найздоровіші серця у світі та найнижчий рівень ішемічної хвороби серця. Нове дослідження також довело, що цимане також значно меншу атрофію мозку в міру дорослішання, тобто повільніше зменшення обсягу мозку, ніж у людей у США та Європі. Ймовірно, це знижує ризик когнітивних порушень і деменції. Історія маленького Марка, який живе з рідкісною хворобою 9-річний Марк із Харкова – єдина дитина в сім'ї. Перші симптоми помітили, коли йому було 2 роки. Тоді в сина почалися спонтанні набряки рук і ніг, але в лікарні казали, що це звичайна алергія або укус комахи. Повністю тут Ніхто не знає, коли почнеться напад: історія маленького Марка, який живе з рідкісною хворобою У 3 роки дитина вперше потрапила до лікарні з набряком черевної порожнини та після доби в реанімації його прооперували з діагнозом кишкова непрохідність. Тоді батькам здавалося, що все позаду, але через рік напад повторився і знову операція. На цей раз запідозрили спайкову непрохідність, хоча після хірург сказав, що спайок практично не було. Але батьки взяли себе в руки та вирішили, що не можна впадати у відчай. Спадковий ангіоневротичний набряк (САН) – що це? Це рідкісне генетичне захворювання, яке проявляється у вигляді раптових набряків різних частин тіла. Деякі з них можуть бути смертельно небезпечними.

Люди можуть жити від 130 до 180 років

Межа тривалості життя людини – цікаве та відкрите питання. Верхня межа людського життя становить мінімум 130 років і, можливо, досягає 180 років. Загалом, автори сперечаються з британським фольклористом та демографом XIX століття Вільямом Джоном Томсом. Той стверджував, що тривалість життя не залежить ні від звичок, ні від якості їжі, ні від соціальних установ, оскільки довгожительство зустрічається у різних культурах із різними укладами.

А багато випадків надзвичайної тривалості життя, мовляв, можна пояснити помилками або обманом (коли неправильно записували або вказували дату народження).

Однак точно відомо, що з 50-річного віку ризик смерті зростає рік у рік. Однак приблизно від 80 років він починає сповільнюватись.

Хто був першим у світі пацієнтом з COVID-19

Цьогоріч вдалося також зясувати, хто перший у світі захворів на коронавірус. Провідний експерт з відстеження еволюції вірусів в Університеті Аризони назвав ім'я. Він заявив, що заявив, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я помилилася з даними. А перший відомий випадок захворювання на коронавірус виявили у продавчині на ринку в місті Ухань – Вей Гуйсянь.

Хоча раніше повідомлялося, що перший випадок коронавірусу стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком. Він жив в десятках кілометрів від ринку. У ВООЗ визнали помилку.