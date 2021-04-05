В Україні фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. У результаті 10 областей та Київ опинились у червоній зоні карантину.

Наразі в Україні лише Херсонська область перебуває у жовтій карантинній зоні, а всі інші – в червоній та помаранчевій. Якщо в більшості з них ситуація погіршуватиметься, то країну закриють на жорсткий локдаун.

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Водночас ще 3 регіони можуть опинитися в червоній зоні карантину. Зокрема, мовиться про Хмельниччину, Черкащину та Донеччину.

Київ

У Києві ситуація з COVID-19 ускладнюється з кожним днем. Впродовж доби 4 квітня у столиці зафіксували 619 випадків захворюваності. На жаль, 32 випадки були летальними.

Ще 61 хворого на коронавірус госпіталізували.

Львів

Наразі на Львівщині ситуація трохи стабілізувалась. Нещодавно ця область лідирувала за кількістю випадків інфікування з початку пандемії.

Зараз у місцевих лікарнях розширюють запас місць для інфікованих коронавірусом. Зокрема, там вже облаштували майже 1 600 ліжок, але понад тисячу з них зайняли пацієнти стаціонарного лікування.

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Також у Львів доставили ще 190 кисневих концентраторів, необхідних для лікування госпіталізованих.

Проводять завершальні роботи – залишилося помити й поставити ліжка. Наразі у нас 260, можливо вже й 280 пацієнтів. Динаміка поки є негативною,

– заявив в.о. головного лікаря 8-ої клінічної лікарні Василь Трунквальтер.

Одеса

Впродовж минулого тижня в Одеській області фіксували рекорди за кількістю хворих на коронавірус. Водночас протягом 4 квітня там виявили 1 075 випадків інфікування. Такий показник виник навіть за умови, що на вихідних роблять менше тестів, ніж у будні.

Наразі там збільшилась захворюваність серед медиків та вагітних жінок.

"Завантаженість ліжок становить 71%. Починаючи від кочегара й закінчуючи головним лікарем – ми закликаємо усіх вакцинуватися", – заявила директорка обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

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Через різкий спалах захворюваності Міністерство охорони здоров'я відправить на Одещину урядову комісію. У МОЗ переконані, що місцева влада ігнорує обмеження червоної зони та маніпулює цифрами інфікувань.

Зокрема, звіти, які там подають, суттєво відрізняються від інформації, яка надходить від волонтерів та пацієнтів.

Харків

У Харківській області наприкінці минулого тижня був дефіцит ліжок зі стаціонарною подачею кисню, які необхідні для хворих на COVID-19. Водночас протягом 4 квітня в регіоні зафіксували 853 випадки інфікування.

У затримці відкриття нових кисневих трас чиновники звинувачують затор у Суецькому каналі. Вони переконані, що аварія затримала діжки для медичного кисню на кілька тижнів.

Через ситуацію з Суецьким каналом судно рухається із затримкою. Ми отримали листа від транспортної компанії, у якому мовилося, що 4 квітня судно зайде в порт України,

– розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

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МОЗ перевірятиме лікарні

Тим часом комісія МОЗ перевірила харківські медзаклади. Госпітальна база регіону налічує майже 5 тисяч потенційних ліжок для хворих на COVID-19. Однак найбільші проблеми там виникли з 2 відомчими лікарнями.

Тернопіль

На Тернопільщині смертність серед інфікованих коронавірусом зросла приблизно у 3 рази. Однак згідно із загальними показниками, область не потрапила в червону зону. Через це обмеження у регіоні залишаються такими, як і раніше.

Щоправда, окремі громади вирішили таки тимчасово зупинити навчання у школах. Водночас у Тернополі старшокласники перейшли на дистанційне навчання, а молодші класи й надалі ходять до школи.