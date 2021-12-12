10 продуктів, які допоможуть вам солодко спати

Сон – життєво необхідна річ для організму. Щоб добре спати, треба дотримуватися режиму та мати гарне середовище для відпочинку. Та правильне харчування також може вплинути на сон – деякі продукти позитивно вплинути на якість вашого сну.

Людина має отримувати корисні речовини, які допомагатимуть організму нормально функціонувати. За словами лікаря з психіатрії та медицини сну Алекса Дімітру, прості зміни в раціоні можуть покращити самопочуття та відновити здоровий сон.

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В разі дефіциту нормального відпочинку експерт рекомендує вживати продукти, у яких міститься багато магнію, калію, кальцію та заліза.

Ці мінерали сприяють виробленню мелатоніну – гормону, відповідального за регуляцію сну,

– зазначив Дімітру.

10 продуктів, які можуть покращити сон

За словами Дімітру, деякі конкретні продукти можуть відновити нормальний рівень мелатоніну в організмі. Чи не всі продукти можна знайти у себе в холодильнику чи легко придбати в магазині. Лікар зазначає, що вживати ці продукти не треба безпосередньо перед сном – достатньо їсти їх упродовж дня.

Вишні

У вишнях є багато мелатоніну, стверджує експерт. Цими ягодами можна перекусити перед телевізором чи на прогулянці.

Якщо їх регулярно їсти на сніданок або як перекус після тренування, вони можуть допомогти регулювати цикл сну,

– додав Дімітру.

Вишні покращать якість сну / Фото Unsplash

Чорний шоколад

Темний шоколад, на відміну від інших, допомагає врегулювати сон. Цей продукт містить серотонін, який розслабляє та дає відчуття щастя.

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Мигдаль

Цей горіх містить масу корисних речовин, яки позитивно впливають на здоров’я. У складі мигдалю є триптофан та магній, які допомагають природним чином зменшити напругу м’язів та нервів, а також стабілізують серцевий ритм.

Той самий ефект має і мигдальне масло, зазначає Дімітру.

Намажте його на крекери, банан або шматочок тосту, коли вам треба буде заснути,

– сказав експерт.

Волоські горіхи

Якщо вам не подобається мигдаль, альтернативою можуть стати волоські горіхи. Вони містять кілька сполук, які сприяють кращому засинанню.

Ці горіхи можна додавати до улюблених страв чи десертів, або їсти замість чипсів чи солодкого.

Волоські горіхи / Фото Unsplash

Хумус

За словами Дімітру, коли людина прокидається посеред ночі, може бути, що вона ще голодна. Експерт рекомендує додавати до їжі хумус, який не тільки смачний та поживний, але й має, які сприяють хорошому засинанню.

Додавайте хумус до їжі / Фото ВВС

Кавун

Цей сезонний продукт може запобігти зневодненню організму – ще одній причині поганого сну.

Лікар рекомендує за можливості споживати більше фруктів з високим вмістом води – окрім кавуна варто їсти яблука, апельсини та груші.

Ромашковий чай

Чай з ромашки вже давно став традиційним методом від безсоння. Не дивно – рослина містить флавоноїди, які допомагають заснути. Чашка ромашкового чаю перед сном – кращий засіб солодко відпочити, стверджує лікар.

Ромашковий чай чудово заспокоює / Фото Unsplash

Фісташки

Ще одні горішки у списку містять білки, магній та вітамін В6, які можуть боротися з безсонням.

Дімітру застеріг, що варто утриматися від великих порцій фісташок.

Якщо ви їсте занадто багато, це може змінити ефект і не дати вам спати через високе споживання калорій,

– сказав він.

Вітаміни та мінерали у фісташках допоможуть заснути / Фото Unsplash

Вівсяна каша

Ця страва вважається виключно ранковою, проте експерт зазначив, що невелика тарілка вівсяної каші може покращити якість сну.

Зерна вівсянки викликають вироблення інсуліну, який природним чином підвищує рівень цукру в крові та змушує вас відчувати сонливість. Овес також багатий на мелатонін, який розслабляє організм і допомагає заснути,

– сказав Дімітру.

Банани

Фрукти насичені калієм та магнієм, які розслаблюють м’язи та готують організм до сну. Також банани містять специфічну амінокислоту, яка перетворюється на серотонін – розслабляючий нейромедіатор.

Речовини в бананах готують організм до сну / Фото Unsplash