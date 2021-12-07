10 продуктів, у яких надто багато солі: ви будете здивовані

Тема солі у світі здоров'я – спірна. Близько 90% дорослих споживають солі більше рекомендованої дози.

Природний вміст солі

Сіль природно присутня у продуктах. Також її додають при виробництві упакованої їжі, напівфабрикатів, десертів і випічки. Експертка ЮНІСЕФ з питань харчування, дієтологиня Анастасія Голобородько розповіла

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Природний вміст солі у продуктах рідко перевищує 0.2г/100г. Виняток – морепродукти та водорості (2.5г/100г).

Якщо вам їжа на смак здається прісною, це не означає, що вона прісна для дитини,

– наголосила Анастасія Голобородько.

Солити їжу можна

Домашня сіль може бути збагачена йодом. Солити краще після приготування, ніж підсолювати воду.⠀

Підлітки споживають більше калорій та продуктів, багатих натрієм, ніж діти молодшого віку.

Анастасія Голобородько порадила збалансовувати надлишок натрію, споживаючи продукти багаті калієм (картопля, броколі, батат, банан, помідор, гриби, апельсин, грейпфрут).

ТОП 10 продуктів, що містять дуже багато солі

хліб, булочки, хлібці печиво, торти, тістечка, солодка випічка піци, бургери сосиски, ковбаси, в'ялене та копчене м'ясо, риба заготовлені овочі: мариновані, солоні, квашені огірки, помідори, оливки солоні перекушування в упаковках: попкорн, арахіс, соломка, крекери сири, крем-сири, плавлені сири заготовлене м'ясо – паштети, тушонка, заготовлена ​​риба – солона оселедець, скумбрія консервація, включаючи солодку упаковані продукти, готові сніданки: пластівці, мюслі, соєвий соус, кисло-солодкий соус

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