У 10 разів більше, ніж місяць тому: Росія б'є усі коронавірусні рекорди

Росія повідомляє щодня повідомляє про рекордну кількість заражень коронавірусом. Цей показник зріс у десять разів у порівнянні з попереднім місяцем.

Рекордна кількість хворих у Росії

За минулу добу в Росії зафіксували 189 071 новий випадок зараження, це приблизно на 2800 випадків більше, ніж у попередній день. Цей показник у 10 разів більший, ніж на початку січня, коли щоденно нових випадків було близько 17 000.

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Хоча кількість інфекцій різко зросла останніми тижнями, російська влада повідомляє, що щоденна смертність від COVID-19 залишається стабільною або незначно знижується: у неділю було зафіксовано 661 смерть, у порівнянні з 796 6 січня.

За весь період пандемії країна повідомила про 12,8 мільйона випадків зараження та 335 414 смертей, що є найвищою кількістю смертей у Європі від COVID-19.

Коронавірусні обмеження в Росії

Попри зростаючу кількість заражень, минулого тижня Володимир Путін заявив головній бізнес-асоціації Росії, що влада не планує жодних блокувань чи інших додаткових обмежень. Крім того, уряд скасував семиденну самоізоляцію для тих, хто контактує з хворими на COVID-19.

У Росії був лише один карантин, протягом шести тижнів у 2020 році, а в жовтні 2021 року багатьом людям наказали не працювати приблизно на тиждень.

Останніми тижнями все більше російських регіонів почали вводити обмеження для осіб до 18 років, оскільки чиновники відзначили, що нинішній сплеск найбільш небезпечний для дітей. У багатьох областях школи або перейшли на дистанційне навчання, або на подовжені канікули для учнів. У Санкт-Петербурзі неповнолітнім тимчасово заборонили відвідувати більшість громадських місць.

Лише минулого місяця Росія почала вакцинувати дітей віком від 12 до 17 років, яка має такий самий склад, як і Sputnik V, але містить меншу дозу.

Лише близько половини зі 146 мільйонів жителів Росії були вакциновані наразі, хоча країна була однією з перших у світі, яка запустила щеплення проти COVID-19.