10% вакцинованих купили COVID-сертифікати, – всеукраїнське дослідження
Джерело:Український інститут майбутнього
На сьогодні в Україні 27% опитаних громадян стверджують, що вакциновані, і 13% – що мають першу дозу. Водночас 1 мільйон українців вважає, що вакцина зробить їх мутантами.
Настрої щодо вакцинації в Україні
Ще 20% планують вакцинуватися найближчим часом. Про це свідчить звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього.
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Зазначається, що за останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися, однак мотивуються вони не захистом від коронавірусу, а тим, що їм потрібні COVID-паспорти для пересування в громадському транспорті.
Понад третини громадян (36%) стверджують, що взагалі не збираються вакцинуватися. Головна причина – недовіра до будь-яких вакцин.
"Липові" сертифікати та чіпування
Щодо негативних результатів дослідження, соціологи виявили таке:
- 10% вакцинованих купили COVID-сертифікати. Тобто щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.
- 20% власників підробних сертифікатів вважають, що вони можуть стати мутантами;
- ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.
Інші результати досліджень
Також приблизно 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких є люди, які померли від коронавірусу. Однак це мало впливає на бажання чи небажання вакцинуватися.
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Є й еатегорія респондентів, які взагалі не хочуть вакцинуватися – 48%.
Що відомо про дослідженняУкраїнський інститут майбутнього спрезентував соціологічне дослідження, яке провів спільно з New Image Marketing Group щодо ставлення громадян України до вакцинації.
Вибірка – 2 400 респондентів. Проводилося з 23 жовтня до 2 листопада 2021 року.