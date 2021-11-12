10% вакцинованих купили COVID-сертифікати, – всеукраїнське дослідження

На сьогодні в Україні 27% опитаних громадян стверджують, що вакциновані, і 13% – що мають першу дозу. Водночас 1 мільйон українців вважає, що вакцина зробить їх мутантами.

Настрої щодо вакцинації в Україні

Ще 20% планують вакцинуватися найближчим часом. Про це свідчить звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього.

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Зазначається, що за останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися, однак мотивуються вони не захистом від коронавірусу, а тим, що їм потрібні COVID-паспорти для пересування в громадському транспорті.

Понад третини громадян (36%) стверджують, що взагалі не збираються вакцинуватися. Головна причина – недовіра до будь-яких вакцин.

"Липові" сертифікати та чіпування

Щодо негативних результатів дослідження, соціологи виявили таке:

10% вакцинованих купили COVID-сертифікати. Тобто щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

20% власників підробних сертифікатів вважають, що вони можуть стати мутантами;

ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.

Інші результати досліджень

Серед усіх антивакцинаторів, 10% вважають, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 мільйон українців боїться мутацій від вакцин.

Також приблизно 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких є люди, які померли від коронавірусу. Однак це мало впливає на бажання чи небажання вакцинуватися.

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Є й еатегорія респондентів, які взагалі не хочуть вакцинуватися – 48%.