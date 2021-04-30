Ситуація в Індії

Смерть від коронавірусу в Індії стала настільки всюдисущою, що у багатьох містах не вистачає місця для поховань, а вночі палають похоронні багаття.

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Ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.

У четвер вранці в Нью-Делі, місті з населенням 29 мільйонів осіб, було всього 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії,

– пише АР.

Хоча Індія є провідним виробником ліків у світі, регулювання ліків всередині країни було слабким навіть до пандемії.

Чорний ринок ліків

Видання наводить як приклад один з випадків, коли в приватній лікарні від коронавірусу лікували 68-річного чоловіка. Для лікування йому був необхідний противірусний препарат ремдесівір і ліки, що пригнічують імунні реакції людини тоцилізумаб.

У лікарні й в аптеках цих ліків не було і син пацієнта звернувся до дилера, який пообіцяв ліки, взявши аванс майже в 1000 доларів. В результаті торговець ліками так не з'явився і чоловік помер.

За словами одного з волонтерів, що допомагає пацієнтам знайти ліки та лікарняні ліжка, ціни на противірусний препарат ремдесивір на чорному ринку зросли у 20 разів і сягнули близько 1000 доларів США за одну ампулу.

Люди йдуть до дилерів з 200 000 – 300 000 рупій (від 2700 до 4000 доларів США) у валізі,

– сказав він.

Дії влади

Влада почала розправу над дилерами. У Нью-Делі відбуваються рейди на магазини або осіб, яких підозрюють у зберіганні балонів з киснем і ліків.

Також повідомляється, що в багатьох випадках через нестачу ліків лікарі призначають препарати, не схвалені ВООЗ. Наприклад, Індія дозволяє пацієнтам з легким ступенем тяжкості призначати гідроксихлорохін або івермектин – ліки, що використовуються при деяких тропічних захворюваннях, їх не рекомендує використовувати ВООЗ.