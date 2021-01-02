Більшість новоспечених батьків скористалися програмою компенсації при народженні дитини. Тобто, замість "пакунку малюка" вони отримали гроші на картку.

Відтак, грошову компенсацію у рамках програми "пакунок малюка" за листопад – грудень отримали 11 тисяч батьків. Про це сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністерка соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє 24 канал.

До теми "Пакунок малюка" замінили на грошову виплату: як мами можуть отримати її в "Приватбанку"

Так, раніше ухвалили закон, в якому мовиться: якщо хтось має бажання, то може отримати "пакунок малюка", а хтось може скористуватись компенсацією.

Я дивилася останні дані за листопад – грудень. Там, по-моєму, було 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації,

– повідомила Лазебна.

Вона додала, що коли впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. Втім, проєкт не зупинили.

Довідка. Згідно з законом, вартість натуральної допомоги "пакунок малюка", відповідно до бюджетного фінансування, становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.

За словами міністерки, зараз уряд веде переговори з Управлінням ООН з обслуговування проєктів, яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків "пакунку малюка".

"Тому у людей буде право обирати у пологовому будинку: або "пакунок малюка", або гроші на картку. Все-таки людині треба давати право вибору", – сказала Лазебна.

Коли можна отримати допомогу

І додала, що наразі батьки, у яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно та які не отримали "пакунок малюка", отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги .

. Батьки, у яких діти народились з 24 жовтня 2020 року, матимуть змогу отримати одноразову "пакунок малюка" протягом 30 днів з дати народження дитини.

Якщо ж пакунку малюка не отримають з причин, які не залежать від батьків, то вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги.

Увага! З 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибирати між "пакунком малюка" та грошовою компенсацією. Також запроваджують можливість отримати таку допомогу в межах послуги "єМалятко".