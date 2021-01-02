11 з 13 тисяч батьків обрали гроші замість "пакунку малюка": деталі
Більшість новоспечених батьків скористалися програмою компенсації при народженні дитини. Тобто, замість "пакунку малюка" вони отримали гроші на картку.
Відтак, грошову компенсацію у рамках програми "пакунок малюка" за листопад – грудень отримали 11 тисяч батьків. Про це сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністерка соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє 24 канал.
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Так, раніше ухвалили закон, в якому мовиться: якщо хтось має бажання, то може отримати "пакунок малюка", а хтось може скористуватись компенсацією.
Я дивилася останні дані за листопад – грудень. Там, по-моєму, було 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації,
– повідомила Лазебна.
Вона додала, що коли впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. Втім, проєкт не зупинили.
За словами міністерки, зараз уряд веде переговори з Управлінням ООН з обслуговування проєктів, яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків "пакунку малюка".
"Тому у людей буде право обирати у пологовому будинку: або "пакунок малюка", або гроші на картку. Все-таки людині треба давати право вибору", – сказала Лазебна.
Коли можна отримати допомогу
- І додала, що наразі батьки, у яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно та які не отримали "пакунок малюка", отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги.
- Батьки, у яких діти народились з 24 жовтня 2020 року, матимуть змогу отримати одноразову "пакунок малюка" протягом 30 днів з дати народження дитини.
- Якщо ж пакунку малюка не отримають з причин, які не залежать від батьків, то вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги.
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