Захворюваність занадто висока

Рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 315 на 100 тисяч населення. При цьому, визначений показник – 75 на 100 тисяч населення. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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Зокрема в Києві рівень захворюваності – 210 на 100 тисяч населення. У нормі цей показник лише у Кіровоградській області і становить 68 визначених одиниць.

Які області "помаранчеві"

Станом на 6 жовтня, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки можна віднести такі області:

Вінницьку;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Житомирську;

Запорізьку;

Рівненську;

Сумську;

Харківську;

Херсонську;

Хмельницьку;

Чернівецьку.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 674 на 10 тисяч населення, Луганській – 663, Харківській – 465, Запорізькій – 409.

Багато людей потребують допомоги медиків

Рівень госпіталізацій перевищено в 7 регіонах, там люди особливо потребують допомоги лікарів. Зокрема, мовиться про такі області:

у Дніпропетровській області показник госпіталізацій складає 61,2 на 100 тисяч населення (при визначеному показнику 60 на 100 тисяч);

в Донецькій – 61;

Житомирській – 63,2;

Запорізькій – 67,7;

Харківській – 76,6;

Херсонській – 70,9;

Чернівецькій областях – 69,2.

Також станом на 5 жовтня, завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищена в Запорізькій (65,6%) та Донецькій областях (67,1%).

Зони карантину / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: свіжі дані

За добу 5 жовтня 2021 року в Україні зафіксували 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 482 518 осіб;

одужало – 2 273 382 особи;

летальних випадків – 57 526.

Епідеміологи переконані, що вводити жорсткий локдаун в Україні потрібно вже зараз, адже захворюваність зростає, що свідчить про початок нової хвилі COVID-19. Ускладнює ситуація штам Дельта.