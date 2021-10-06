Захворюваність занадто висока
Рівень захворюваності на COVID-19 по країні становить 315 на 100 тисяч населення. При цьому, визначений показник – 75 на 100 тисяч населення. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
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Зокрема в Києві рівень захворюваності – 210 на 100 тисяч населення. У нормі цей показник лише у Кіровоградській області і становить 68 визначених одиниць.
Які області "помаранчеві"
Станом на 6 жовтня, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки можна віднести такі області:
- Вінницьку;
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Житомирську;
- Запорізьку;
- Рівненську;
- Сумську;
- Харківську;
- Херсонську;
- Хмельницьку;
- Чернівецьку.
Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 674 на 10 тисяч населення, Луганській – 663, Харківській – 465, Запорізькій – 409.
Багато людей потребують допомоги медиків
Рівень госпіталізацій перевищено в 7 регіонах, там люди особливо потребують допомоги лікарів. Зокрема, мовиться про такі області:
у Дніпропетровській області показник госпіталізацій складає 61,2 на 100 тисяч населення (при визначеному показнику 60 на 100 тисяч);
- в Донецькій – 61;
- Житомирській – 63,2;
- Запорізькій – 67,7;
- Харківській – 76,6;
- Херсонській – 70,9;
- Чернівецькій областях – 69,2.
Також станом на 5 жовтня, завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищена в Запорізькій (65,6%) та Донецькій областях (67,1%).
Зони карантину / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні: свіжі дані
За добу 5 жовтня 2021 року в Україні зафіксували 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 482 518 осіб;
- одужало – 2 273 382 особи;
- летальних випадків – 57 526.
Епідеміологи переконані, що вводити жорсткий локдаун в Україні потрібно вже зараз, адже захворюваність зростає, що свідчить про початок нової хвилі COVID-19. Ускладнює ситуація штам Дельта.