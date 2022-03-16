12 дітей осиротіли: в бою за Україну загинув ще один військовий медик – Ольга Семидьянова

Військовий медик із Марганця Ольга Семідьянова загинула у боях із російським загарбником. У неї залишилося 12 дітей.

Ольга має нагороду матері-героїні за те, що народила шістьох дітей та стільки ж взяла на виховання з дитячого будинку. У її списку нагород є орден "Честь та слава", оскільки жінка практично не покидала гарячі точки.

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За словами дітей, вона постійно намагалася допомагати іншим. Ольга загинула у бою 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей. Зараз діти загиблої навіть не можуть її поховати через важкі бої, які не припиняються.

Під час бою наші військові йшли у відступ, і комбат дав завдання відправити всіх жінок із передової трохи далі, але мама відмовилась. Вона до останнього залишиться зі своїми побратимами та своєю ротою,

– розповіла донька загиблої Юлія Волкова.