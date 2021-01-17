Після вакцинації: 13 ізраїльтянам паралізувало обличчя внаслідок щеплення проти COVID-19
В Ізраїлі 13 людей зазнали побічного ефекту внаслідок отримання вакцини проти COVID-19. У пацієнтів щеплення викликало легкий параліч обличчя.
Чоловік, який вакцинувався проти коронавірусу, відзначив, що оніміння обличчя тривало близько 28 годин. Про це інформує видання The Jerusalem Post з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.
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Пацієнт також зауважив, що параліч обличчя поки що повністю не пройшов. Втім додав, вакцинація не викликала ніяких побічних ефектів, крім цього.
Я не можу сказати, що це повністю зникло. Втім більше в мене немає жодного іншого болю,
– прокоментував він.
Також житель Ізраїлю не впевнений, чи збирається отримати другу дозу вакцини проти COVID-19. Але наголосив на тому, що ця ситуація є рідкістю. Тому важливо, аби люди не уникали вакцинації.
У МОЗ Ізраїлю не виключають, що таких випадків у майбутньому може бути значно більше. І пояснили, що другу дозу вакцини потрібно вводити лише тоді, коли параліч обличчя повністю зникне.
Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі
- 20 грудня, в Ізраїлі розпочали вакцинувати населення проти коронавірусу препаратом Pfizer. Другу дозу вакциновані отримували вже з 10 січня.
- Щеплення проти COVID-19 зробили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн. Вони вакцинувались першими, щоб стати прикладом для інших.
- Насамперед в Ізраїлі вакцинують медиків, соцпрацівників і людей віком від 60 років.
- Також до березня 2021 року в країні планують почати вакцинацію дітей проти коронавірусу.
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