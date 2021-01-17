В Ізраїлі 13 людей зазнали побічного ефекту внаслідок отримання вакцини проти COVID-19. У пацієнтів щеплення викликало легкий параліч обличчя.

Чоловік, який вакцинувався проти коронавірусу, відзначив, що оніміння обличчя тривало близько 28 годин. Про це інформує видання The Jerusalem Post з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

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Пацієнт також зауважив, що параліч обличчя поки що повністю не пройшов. Втім додав, вакцинація не викликала ніяких побічних ефектів, крім цього.

Я не можу сказати, що це повністю зникло. Втім більше в мене немає жодного іншого болю,

– прокоментував він.

Також житель Ізраїлю не впевнений, чи збирається отримати другу дозу вакцини проти COVID-19. Але наголосив на тому, що ця ситуація є рідкістю. Тому важливо, аби люди не уникали вакцинації.

У МОЗ Ізраїлю не виключають, що таких випадків у майбутньому може бути значно більше. І пояснили, що другу дозу вакцини потрібно вводити лише тоді, коли параліч обличчя повністю зникне.

Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі