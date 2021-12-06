Добова статистика вакцинації

У неділю, 5 грудня, щеплення проти коронавірусу отримали ще 70 797 людей. Зокрема, першу дозу отримали 27 161 людина, другу дозу – 43 636 людей, вони завершили імунізацію.

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Щеплення проводили 472 мобільні бригади з імунізації, 2926 пункти щеплення та 473 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти коронавірусу 13 753 066 людей:

з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.

Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

Які вакцини використовували

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 517 114,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 371 938.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Як починалася COVID-вакцинація в Україні: дивіться відео