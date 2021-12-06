Добова статистика вакцинації
У неділю, 5 грудня, щеплення проти коронавірусу отримали ще 70 797 людей. Зокрема, першу дозу отримали 27 161 людина, другу дозу – 43 636 людей, вони завершили імунізацію.
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Щеплення проводили 472 мобільні бригади з імунізації, 2926 пункти щеплення та 473 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації проти COVID-19
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти коронавірусу 13 753 066 людей:
- з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.
Загалом проведено 25 559 141 щеплення.
Які вакцини використовували
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 517 114,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 756 357,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 371 938.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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