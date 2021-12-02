Добова статистика поширення коронавірусу
До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.
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Темпи тестувань
За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 45 544;
- методом ІФА – 8 912;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.
Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:
- Київ – 1418 випадків;
- Вінницька область – 568 випадків;
- Волинська область – 647 випадків;
- Дніпропетровська область – 682 випадки;
- Донецька область – 803 випадки;
- Житомирська область – 743 випадки;
- Закарпатська область – 469 випадків;
- Запорізька область – 709 випадків;
- Івано-Франківська область – 623 випадки;
- Київська область – 640 випадків;
- Кіровоградська область – 183 випадки;
- Луганська область – 169 випадків;
- Львівська область – 729 випадків;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 418 випадків;
- Полтавська область – 677 випадків;
- Рівненська область – 461 випадок;
- Сумська область – 371 випадок;
- Тернопільська область – 310 випадків;
- Харківська область – 501 випадок;
- Херсонська область – 150 випадків;
- Хмельницька область – 594 випадки;
- Черкаська область – 193 випадки;
- Чернівецька область – 164 випадки;
- Чернігівська область – 558 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Попередньо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що загалом по Україні кількості нових випадків зменшилась в середньому на 20%. Ситуація погіршується лише на Закарпатті, в області за останні 7 днів кількість госпіталізованих зросла на 9%.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал