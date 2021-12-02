13,5 тисяч хворих, 525 смертей від COVID-19 – зафіксували за добу в Україні

2 грудня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 13 531 людина, серед інфікованих 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

Добова статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 45 544;
  • методом ІФА – 8 912;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 463 872 випадки інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні, 2 грудня, одужали 2 995 727 людей.

Натомість жертвами коронавірусної хвороби стали 87 057  мешканці країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:

  • Київ – 1418 випадків;
  • Вінницька область – 568 випадків;
  • Волинська область – 647 випадків;
  • Дніпропетровська область – 682 випадки;
  • Донецька область – 803 випадки;
  • Житомирська область – 743 випадки;
  • Закарпатська область – 469 випадків;
  • Запорізька область – 709 випадків;
  • Івано-Франківська область – 623 випадки;
  • Київська область – 640 випадків;
  • Кіровоградська область – 183 випадки;
  • Луганська область – 169 випадків;
  • Львівська область – 729 випадків;
  • Миколаївська область – 424 випадки;
  • Одеська область – 418 випадків;
  • Полтавська область – 677 випадків;
  • Рівненська область – 461 випадок;
  • Сумська область – 371 випадок;
  • Тернопільська область – 310 випадків;
  • Харківська область – 501 випадок;
  • Херсонська область – 150 випадків;
  • Хмельницька область – 594 випадки;
  • Черкаська область – 193 випадки;
  • Чернівецька область – 164 випадки;
  • Чернігівська область – 558 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Попередньо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що загалом по Україні кількості нових випадків зменшилась в середньому на 20%. Ситуація погіршується лише на Закарпатті, в області за останні 7 днів кількість госпіталізованих зросла на 9%. 


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська