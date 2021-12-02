13,5 тисяч хворих, 525 смертей від COVID-19 – зафіксували за добу в Україні

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 13 531 людина, серед інфікованих 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

Добова статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 3 003 пацієнти з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 525 хворих. Натомість 23 535 пацієнтів видужали.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 86 490 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 45 544;

методом ІФА – 8 912;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 034.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 463 872 випадки інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні, 2 грудня, одужали 2 995 727 людей.

Натомість жертвами коронавірусної хвороби стали 87 057 мешканці країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу:

Київ – 1418 випадків;

Вінницька область – 568 випадків;

Волинська область – 647 випадків;

Дніпропетровська область – 682 випадки;

Донецька область – 803 випадки;

Житомирська область – 743 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 709 випадків;

Івано-Франківська область – 623 випадки;

Київська область – 640 випадків;

Кіровоградська область – 183 випадки;

Луганська область – 169 випадків;

Львівська область – 729 випадків;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 418 випадків;

Полтавська область – 677 випадків;

Рівненська область – 461 випадок;

Сумська область – 371 випадок;

Тернопільська область – 310 випадків;

Харківська область – 501 випадок;

Херсонська область – 150 випадків;

Хмельницька область – 594 випадки;

Черкаська область – 193 випадки;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 558 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Попередньо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що загалом по Україні кількості нових випадків зменшилась в середньому на 20%. Ситуація погіршується лише на Закарпатті, в області за останні 7 днів кількість госпіталізованих зросла на 9%.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал