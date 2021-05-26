Як відбувалося дослідження

В ході ретроспективного дослідження вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я (Harvard School of Public Health) проаналізували дані понад 193 тисяч пацієнтів в США, у яких був підтверджений COVID-19 в період до листопада 2020 року.

Також на тему: Коронавірус обов'язково продовжуватиме мутувати, – епідеміологиня

Вік учасників становив 18-65 років. Щоб отримати інформацію про стан їхнього здоров'я після перенесеної інфекції, автори дослідження скористалися національними медичними базами.

Коронавірус викликає нові захворювання

Результати показали, що у 14% пацієнтів після COVID-19 діагностували мінімум одне нове захворювання, яке потрібно лікувати.

Підвищений ризик клінічних наслідків після гострого інфекційного періоду помітили в різних системах органів, включаючи серцево-судинні, неврологічні, ниркові, респіраторні й психічні ускладнення,

– зазначили вчені.

Потім автори дослідження порівняли ці результати з даними інших пацієнтів, які проходили обстеження у 2020 році, але у них не був підтверджений коронавірус. Виявилося, що ризик розвитку нових захворювань у людей, які перенесли COVID-19, був на 5% вищий в порівнянні з контрольною групою.

При цьому ймовірність отримати новий діагноз після коронавірусу була досить висока не тільки серед пацієнтів старшого віку або тих, у яких вже були проблемами зі здоров'ям, а й у досить молодих людей, які не мають супутніх захворювань.