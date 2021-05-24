Деталі дослідження

Дослідники проаналізували дані 193 тисяч людей з підтвердженим COVID-19 в період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року. Вік учасників дослідження становив 18 – 65 років. Таким чином, вчені хотіли з'ясувати у кого з них розвинулись нові захворювання впродовж 6 місяців після постгострої фази COVID-19 (період, що починається через 3 тижні після встановленого діагнозу).

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Дослідники виявили, що у 14% учасників з COVID-19 розвинулося принаймні одне нове захворювання, яке потребувало лікування після гострої фази COVID-19.

Зокрема, у пацієнтів виявили серцево-судинні, неврологічні, ниркові, респіраторні і психічні ускладнення,

– йдеться в результатах дослідження.

Ризик розвитку нового захворювання виявився на 5% вищий у цій групі в порівнянні з контрольною, у якої не було діагностовано COVID-19.

У групі ризику також молоді люди

Підвищена ймовірність виникнення нового захворювання після інфекції COVID-19 не обмежувалася літніми людьми або людьми з уже наявними захворюваннями.

У багатьох молодих людей, зокрема, у тих, у кого в минулому не було проблем зі здоров'ям, розвинулася нова хвороба після інфікування коронавірусом.