У 14% молодих людей, які перехворіли на COVID-19, розвинулись інші захворювання: які

Молоді люди після того, як перехворіли на коронавірус, мають підвищений ризик розвитку інших захворювань. Дослідження потребує більшої вибірки учасників, водночас результати уже насторожили вчених.

Деталі дослідження

Дослідники проаналізували дані 193 тисяч людей з підтвердженим COVID-19 в період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року. Вік учасників дослідження становив 18 – 65 років. Таким чином, вчені хотіли з'ясувати у кого з них розвинулись нові захворювання впродовж 6 місяців після постгострої фази COVID-19 (період, що починається через 3 тижні після встановленого діагнозу).

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Дослідники виявили, що у 14% учасників з COVID-19 розвинулося принаймні одне нове захворювання, яке потребувало лікування після гострої фази COVID-19.

Зокрема, у пацієнтів виявили серцево-судинні, неврологічні, ниркові, респіраторні і психічні ускладнення,

– йдеться в результатах дослідження.

У групі ризику також молоді люди

Ризик розвитку нового захворювання виявився на 5% вищий у цій групі в порівнянні з контрольною, у якої не було діагностовано COVID-19.

Підвищена ймовірність виникнення нового захворювання після інфекції COVID-19 не обмежувалася літніми людьми або людьми з уже наявними захворюваннями.

У багатьох молодих людей, зокрема, у тих, у кого в минулому не було проблем зі здоров'ям, розвинулася нова хвороба після інфікування коронавірусом.