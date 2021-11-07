Новини про коронавірус в Україні
Статистика захворюваності
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 6 листопада, в Україні виявили 17 419 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих – 1 119 дітей та 195 медпрацівників.
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До лікарень госпіталізували 5 652 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за учора, коли виявили найбільше смертей за весь час. Від ускладнень недуги померли 449 пацієнтів. Натомість видужали 8 520 людей.
Темпи тестувань
За цей самий час здійснили 96 600 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 45 120;
- методом ІФА – 11 802;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 625 випадків;
- Вінницька область – 569 випадків;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 1527 випадків;
- Донецька область – 757 випадків;
- Житомирська область – 682 випадки;
- Закарпатська область – 270 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 887 випадків;
- Київська область – 542 випадки;
- Кіровоградська область – 144 випадки;
- Луганська область – 174 випадки;
- Львівська область – 1095 випадків;
- Миколаївська область – 816 випадків;
- Одеська область – 1664 випадки;
- Полтавська область – 633 випадки;
- Рівненська область – 349 випадків;
- Сумська область – 817 випадків;
- Тернопільська область – 403 випадки;
- Харківська область – 1362 випадки;
- Херсонська область – 448 випадків;
- Хмельницька область – 1114 випадків;
- Черкаська область – 271 випадок;
- Чернівецька область – 407 випадків;
- Чернігівська область – 856 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал
Майже 8 мільйонів українців повністю щеплені
Джерело: МОЗ
За добу 6 листопада вакцинували проти коронавірусу 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.
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Щеплення проводили 674 мобільні бригади з імунізації, 2 403 пункти щеплення та 446 центри вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:
- отримали одну дозу – 11 354 679 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 19 259 252 щеплення.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
МОЗ оновило карантинні зони
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 15 "червоних", 6 "помаранчевих", 3 "жовтих" і жодного "зеленого" регіону. У міністерстві вважають, що станом на 7 листопада, "червоними" є Київ і 15 областей:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ
Чи мають право у вас перевіряти COVID-сертифікат
Джерело: МОЗ
У регіонах, де оголосили червону зону карантину, у громадському транспорті необхідно мати COVID-сертифікат чи негативний тест на коронавірус. Разом з тим, якщо правоохоронці чи інші служби перевірять COVID-сертифікат – вони не порушують закон. Також це не є розголошенням медичної таємниці.
Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу
Хто з молоді найчастіше потрапляє до лікарні із COVID-19
Джерело: "Сегодня"
Зараз серед госпіталізваних у лікарнях з коронавірусом все частіше можна побачити молодь. Хоча раніше недуга вражала переважно людей середнього та похилого віку. До лікарні під час цієї хвилі коронавірусу стали госпіталізувати і 19, 20 та 30-річних молодих людей. Багатьом із них потрібні реанімаційні заходи.
В Україну надійшло майже 3 мільйони доз вакцини Moderna
Джерело: UNICEF Ukraine
Сьогодні, 7 листопада, в Україну доставили майже 3 мільйони доз мРНК вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Препарат отримали безкоштовно в межах ініціативи COVAX.
Україна отримала безкоштовну вакцину / UNICEF Ukraine
У Черкасах бригади медиків працюють в посиленому режимі
Джерело: 24 канал
У Черкасах за добу одна COVID-бригада приїжджає до 24 пацієнтів з коронавірусом. Деякі медики добу перебувають у захисному костюмі. Багатьох громадян з ускладненнями одразу везуть до лікарні, адже під час відповідної хвилі коронавірусу пневмонія розвивається дуже стрімко. Фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги В'ячеслав Головаш розповів, що наразі люди залякані і не знають, куди звертатися.
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Джерело: 24 канал
З 8 листопада в Дії з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу
Джерело: брифінг Мінцифри
У Дії буде можливість згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19. Це можна зробити через 15 днів після внесення даних лікарем. Діятиме цей сертифікат 90 днів.
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Новини про коронавірус у світі 7 листопада
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 7 листопада у світі зафіксували понад 249 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Німеччина.
У Індії спалахнула лікарня
Джерело: Times of India
У Індії в реанімаційному відділенні лікарні спалахнула пожежа. Щонайменше 11 людей загинули, ще 6 людей отримали поранення. Попередньо відомо, що 4 постраждалих – жінки віком від 37 до 70 років. Пожежа виникла на 1 поверсі лікарні, натомість 2 поверх не постраждав.
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У Коста-Риці дітей обов'язково вакцинуватимуть від COVID-19
Джерело: Tico Times
Вперше у світі центральноамериканська країна Коста-Рика зробила щеплення проти COVID-19 обов'язковим для дітей. Мовиться про вакцинацію дітей від 5 до 11 років.
Лукашенко демонстративно зняв маску в палаті з хворими на COVID-19
Джерело: телеграм-канал "Пул Первого"
Олександр Лукашенко навідався в коронавірусну лікарню в білоруській Орші. Він поспілкувався з пацієнтами й демонстративно порушував карантинні обмеження.
Лукашенко навідав пацієнтів у лікарні: дивіться відео
У зоопарку Денвера виявили коронавірус у двох гієн
Джерело: DenverZoo
У зоопарку Денвера (штат Колорадо, США) коронавірус виявили у двох гієн. Це перший у світі випадок, коли тварини цього виду заразилися на COVID-19.