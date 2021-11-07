15 "червоних" областей, шанси потрапити в лікарню: новини про коронавірус 7 листопада

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони – в переліку 15 червоних областей. Зараз серед госпіталізваних у лікарнях з коронавірусом все частіше можна побачити молодь. У Індії спалахнула лікарня з хворими на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика захворюваності

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 6 листопада, в Україні виявили 17 419 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих – 1 119 дітей та 195 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 5 652 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за учора, коли виявили найбільше смертей за весь час. Від ускладнень недуги померли 449 пацієнтів. Натомість видужали 8 520 людей.

Темпи тестувань

За цей самий час здійснили 96 600 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 45 120;

методом ІФА – 11 802;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

Скільки всього захворіло та померло людей в Україні від COVID-19



Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 075 433 випадки захворювання. Станом на 7 листопада одужало –2 512 75 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 72 084 мешканців країни.

За весь час провели 14 847 087 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал

Майже 8 мільйонів українців повністю щеплені

За добу 6 листопада вакцинували проти коронавірусу 131 406 людей. З них – одну дозу отримали 85 340 осіб, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 46 066 людей.

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Щеплення проводили 674 мобільні бригади з імунізації, 2 403 пункти щеплення та 446 центри вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 354 681 людину, з них:

отримали одну дозу – 11 354 679 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 19 259 252 щеплення.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Якими вакцинами щеплювали українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 559 023,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216

AstraZeneca – 1 447 533,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

МОЗ оновило карантинні зони

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 15 "червоних", 6 "помаранчевих", 3 "жовтих" і жодного "зеленого" регіону. У міністерстві вважають, що станом на 7 листопада, "червоними" є Київ і 15 областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернігівська.



Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Чи мають право у вас перевіряти COVID-сертифікат

Джерело: МОЗ

У регіонах, де оголосили червону зону карантину, у громадському транспорті необхідно мати COVID-сертифікат чи негативний тест на коронавірус. Разом з тим, якщо правоохоронці чи інші служби перевірять COVID-сертифікат – вони не порушують закон. Також це не є розголошенням медичної таємниці.

Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу

Хто з молоді найчастіше потрапляє до лікарні із COVID-19

Джерело: "Сегодня"

Зараз серед госпіталізваних у лікарнях з коронавірусом все частіше можна побачити молодь. Хоча раніше недуга вражала переважно людей середнього та похилого віку. До лікарні під час цієї хвилі коронавірусу стали госпіталізувати і 19, 20 та 30-річних молодих людей. Багатьом із них потрібні реанімаційні заходи.

В Україну надійшло майже 3 мільйони доз вакцини Moderna

Джерело: UNICEF Ukraine

Сьогодні, 7 листопада, в Україну доставили майже 3 мільйони доз мРНК вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Препарат отримали безкоштовно в межах ініціативи COVAX.



Україна отримала безкоштовну вакцину / UNICEF Ukraine

У Черкасах бригади медиків працюють в посиленому режимі

Джерело: 24 канал

У Черкасах за добу одна COVID-бригада приїжджає до 24 пацієнтів з коронавірусом. Деякі медики добу перебувають у захисному костюмі. Багатьох громадян з ускладненнями одразу везуть до лікарні, адже під час відповідної хвилі коронавірусу пневмонія розвивається дуже стрімко. Фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги В'ячеслав Головаш розповів, що наразі люди залякані і не знають, куди звертатися.

Наслідки карантинних обмежень для ресторанів Львова

Джерело: 24 канал

Вже тиждень Львів живе у червоній зоні карантину. Вплив карантинних обмежень насамперед відчули ресторатори. Тепер на вході у заклад харчування перевіряють сертифікати, а в середині згідно з нормами половина місць порожні. І якщо на вихідних відвідувачі все ж є, то у будні заклади працюють ледь не у збиток.

З 8 листопада в Дії з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу

Джерело: брифінг Мінцифри

У Дії буде можливість згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19. Це можна зробити через 15 днів після внесення даних лікарем. Діятиме цей сертифікат 90 днів.

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Новини про коронавірус у світі 7 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 7 листопада у світі зафіксували понад 249 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених останнім часом закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Німеччина.

У Індії спалахнула лікарня

Джерело: Times of India

У Індії в реанімаційному відділенні лікарні спалахнула пожежа. Щонайменше 11 людей загинули, ще 6 людей отримали поранення. Попередньо відомо, що 4 постраждалих – жінки віком від 37 до 70 років. Пожежа виникла на 1 поверсі лікарні, натомість 2 поверх не постраждав.

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У Коста-Риці дітей обов'язково вакцинуватимуть від COVID-19

Джерело: Tico Times

Вперше у світі центральноамериканська країна Коста-Рика зробила щеплення проти COVID-19 обов'язковим для дітей. Мовиться про вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Лукашенко демонстративно зняв маску в палаті з хворими на COVID-19

Джерело: телеграм-канал "Пул Первого"

Олександр Лукашенко навідався в коронавірусну лікарню в білоруській Орші. Він поспілкувався з пацієнтами й демонстративно порушував карантинні обмеження.

Лукашенко навідав пацієнтів у лікарні: дивіться відео

У зоопарку Денвера виявили коронавірус у двох гієн

Джерело: DenverZoo

У зоопарку Денвера (штат Колорадо, США) коронавірус виявили у двох гієн. Це перший у світі випадок, коли тварини цього виду заразилися на COVID-19.