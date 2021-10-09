Попри стрімке зростання захворюваності на коронавірус, наразі в Україні немає регіонів у червоній зоні карантинних обмежень.

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

15 областей мають перевищені показники госпіталізацій

Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Полтавська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Київська

Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.

Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ

Актуально про ситуацію з COVID-19 в Україні

  • За минулу добу зареєстрували 15 908 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів.
  • Загалом в Україні лабораторно підтвердили 2 529 913 випадки коронавірусного захворювання. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.
  • Вакциновано в країні 7 495 413 людей, з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).