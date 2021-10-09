15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони: МОЗ оновило перелік
Джерело:МОЗ
Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.
Попри стрімке зростання захворюваності на коронавірус, наразі в Україні немає регіонів у червоній зоні карантинних обмежень.
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15 областей мають перевищені показники госпіталізацій
Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Полтавська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Київська
Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксували в Чернівецькій, Луганській області, Херсонській, та Харківській областях.
Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ
Актуально про ситуацію з COVID-19 в Україні
- За минулу добу зареєстрували 15 908 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів.
- Загалом в Україні лабораторно підтвердили 2 529 913 випадки коронавірусного захворювання. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.
- Вакциновано в країні 7 495 413 людей, з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).