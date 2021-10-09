15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони: МОЗ оновило перелік

Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.

Попри стрімке зростання захворюваності на коронавірус, наразі в Україні немає регіонів у червоній зоні карантинних обмежень.

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15 областей мають перевищені показники госпіталізацій

Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Київська

Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксували в Чернівецькій, Луганській області, Херсонській, та Харківській областях.

Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ

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