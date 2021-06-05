Натомість ситуація у ще 9 регіонах залишається незадовільною. Варто нагадати, що вся країна наразі перебуває у жовтій зоні.
Важливо За добу в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19
Як змінилася ситуація
Ще у двох областях за минулу добу покращилась ситуація з коронавірусом. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.
Київ також позначено як регіон, що відповідає "зеленій" зоні карантину. Однак коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.
Також близькі до "зеленої" зони показники в:
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Кіровоградській,
- Луганській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Тернопільській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Хмельницькій областях.
Показники відповідності регіонів Україні до зон карантину / Фото МОЗ
Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому в уряду є підстави послабити карантин в Україні.
Яка зараз ситуація з COVID-19
- Станом на 5 червня в Україні зареєстрували більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. За минулу добу в країні виявили ще 1 897 інфікованих.
- За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 57 440 осіб. З них вакциновано першою дозою – 53 710 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3 730 осіб.