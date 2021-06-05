Натомість ситуація у ще 9 регіонах залишається незадовільною. Варто нагадати, що вся країна наразі перебуває у жовтій зоні.

Важливо За добу в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19

Як змінилася ситуація

Ще у двох областях за минулу добу покращилась ситуація з коронавірусом. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.

Київ також позначено як регіон, що відповідає "зеленій" зоні карантину. Однак коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в:

Вінницькій,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Луганській,

Одеській,

Полтавській,

Тернопільській,

Харківській,

Херсонській,

Хмельницькій областях.



Показники відповідності регіонів Україні до зон карантину / Фото МОЗ

Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому в уряду є підстави послабити карантин в Україні.

Яка зараз ситуація з COVID-19