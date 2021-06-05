Все більше областей України відповідають показникам зеленої зони карантину: дані МОЗ

5 червня 2021 , 07:33
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Джерело:

МОЗ

За останню добу збільшилася кількість регіонів України, які відповідають показникам зеленої зони карантину. Станом на 5 червня таких областей 15.

Натомість ситуація у ще 9 регіонах залишається незадовільною. Варто нагадати, що вся країна наразі перебуває у жовтій зоні.

Важливо За добу в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19

Як змінилася ситуація

Ще у двох областях за минулу добу покращилась ситуація з коронавірусом. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.

Київ також позначено як регіон, що відповідає "зеленій" зоні карантину. Однак коефіцієнт нових випадків другий день поспіль становить рівно 5%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в:

  • Вінницькій,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Кіровоградській,
  • Луганській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Тернопільській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Хмельницькій областях.


Показники відповідності регіонів Україні до зон карантину / Фото МОЗ

Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому в уряду є підстави послабити карантин в Україні.

Яка зараз ситуація з COVID-19

  • Станом на 5 червня в Україні зареєстрували більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. За минулу добу в країні виявили ще 1 897 інфікованих.
  • За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 57 440 осіб. З них вакциновано першою дозою – 53 710 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3 730 осіб.
Автор: Альона Захарова