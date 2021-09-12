Бактерії кишківника змінюють дію ліків

Кишкові бактерії можуть модифікувати деякі ліки і впливати на їх терапевтичні властивості. Тепер учені вперше вивчили іншу сторону цієї взаємодії. Їх відкриття полягає в тому, що певні ліки накопичуються в кишкових бактеріях, змінюючи їх активність і властивості.

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Це означає, що ефективність препарату може знижуватися на внаслідок нижчої всмоктуваності, а побічні ефекти навпаки посилюватися через зміни функцій бактерій,

– пояснили автори.

Деталі дослідження

У роботі аналізували взаємодію 15 поширених пероральних ліків для різних типів бактерій.

Цей експеримент виявив 70 важливих взаємодій, 29 з яких були виявлені вперше.

Подальші спостереження показали, що в 17 з 29 нових взаємодій ліки накопичувалося всередині бактерій без модифікацій.

Було дивно спостерігати, що більшість нових взаємодій передбачали накопичення ліків в бактеріях. Досі біотрансформація (коли кишкові бактерії модифікують ліки) вважалася основним фактором впливу на доступність препаратів,

– додав співавтор дослідження Кіран Патіл.

Експерименти на моделях показали, що, наприклад, антидепресант дулоксетин, що накопичується в певних бактеріях кишківник, змінює їх поведінку. У групі контролю без цих бактерій подібних змін не спостерігалося.

Перспективи відкриття

Тепер вчені планують розширити аналіз і з'ясувати, як інші бактерії кишківника пов'язані з різними індивідуальними реакціями на ліки.

Якщо вчені зможуть спрогнозувати реакцію людей на препарат в залежності від складу їх мікробіоти, то медикаментозну терапію можна буде зробити персоналізованою.