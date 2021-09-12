15 поширених препаратів накопичуються в кишківнику: дослідження
Джерело:EurekAlert
Вчені протестували 15 різних препаратів, зокрема ліки для терапії діабету, депресії і астми та виявили їх несподіваний вплив на кишківник. Відкриття пояснює деякі причини зниження біодоступності препаратів.
Бактерії кишківника змінюють дію ліків
Кишкові бактерії можуть модифікувати деякі ліки і впливати на їх терапевтичні властивості. Тепер учені вперше вивчили іншу сторону цієї взаємодії. Їх відкриття полягає в тому, що певні ліки накопичуються в кишкових бактеріях, змінюючи їх активність і властивості.
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Це означає, що ефективність препарату може знижуватися на внаслідок нижчої всмоктуваності, а побічні ефекти навпаки посилюватися через зміни функцій бактерій,
– пояснили автори.
Деталі дослідження
- У роботі аналізували взаємодію 15 поширених пероральних ліків для різних типів бактерій.
- Цей експеримент виявив 70 важливих взаємодій, 29 з яких були виявлені вперше.
Подальші спостереження показали, що в 17 з 29 нових взаємодій ліки накопичувалося всередині бактерій без модифікацій.
Було дивно спостерігати, що більшість нових взаємодій передбачали накопичення ліків в бактеріях. Досі біотрансформація (коли кишкові бактерії модифікують ліки) вважалася основним фактором впливу на доступність препаратів,
– додав співавтор дослідження Кіран Патіл.
Експерименти на моделях показали, що, наприклад, антидепресант дулоксетин, що накопичується в певних бактеріях кишківник, змінює їх поведінку. У групі контролю без цих бактерій подібних змін не спостерігалося.
Перспективи відкриттяТепер вчені планують розширити аналіз і з'ясувати, як інші бактерії кишківника пов'язані з різними індивідуальними реакціями на ліки.
Якщо вчені зможуть спрогнозувати реакцію людей на препарат в залежності від складу їх мікробіоти, то медикаментозну терапію можна буде зробити персоналізованою.