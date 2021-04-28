15% всіх вагітностей закінчуються викиднями: чому проблему ігнорують

У світі трапляється близько 23 мільйонів викиднів щороку. Це відповідає приблизно 15% всіх вагітностей.

Автори статті відзначають, що їхня реальна кількість може бути вищою, тому що вони часто проходять невпізнаними або без звернення за медичною допомогою.

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Викидень або мимовільний аборт – що це? Спонтанне переривання вагітності на термінах, коли плід ще не може вижити самостійно. Відповідно до критеріїв Всесвітньої організації охорони здоров'я, викиднем є мимовільне відторгнення плоду масою до 500 грамів, що відповідає віку менше 22 тижнів вагітності.

Як часто трапляються викидні

Вчені підрахували, в середньому

одна з 10 жінок стикалася з невиношуванням хоча б раз в житті;

два викидні перенесли близько 2% жінок,

три – близько 1%.

Згідно з даними науковців, посттравматичний стресовий розлад, депресія або тривожність спостерігаються приблизно у 20% жінок після викидня. Тому вони вважають, що в таких випадках жінкам потрібно пропонувати скринінг на ці розлади психіки. Тільки у Великобританії короткострокові ефекти самовільних абортів коштують державі не менше 471 мільйона фунтів стерлінгів на рік.

Чому виникають викидні

Аналіз підтверджує, що ризик викидня збільшується при хромосомних аномаліях плоду, віці батьків старше 40 років, низькому індексі маси тіла, куріння, вживання алкоголю, викидні в анамнезі, роботі в нічні зміни, вплив забруднення навколишнього середовища, тривалому стресі.

Бездіяльність медиків

У редакційній статті автори вказують, що проблему викидня нерідко розуміють погано не тільки жінки і їхні партнери, а й медичні професіонали. Жінки часто вважають, що ефективного лікування просто немає, і тому не шукають допомоги. З іншого боку, "неминучими" можуть вважати викидні й лікарі. Рекомендації з лікування невиношування вагітності часто передбачають детальне обстеження для жінки тільки після багатьох викиднів.

Якщо жінки звертаються до фахівців, то їм доводиться ходити по безлічі клінік різного профілю. Рекомендації, які вони отримують від різних фахівців, часто суперечливі. Це викликає стрес у пацієнток.