Вакцини компанії Pfizer в обсязі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра 16 квітня. Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами. За його словами, очікують надходження понад 100 тисяч доз.

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Максим Степанов “Попередньо, ми очікуємо партію 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer завтра. У нас є підтвердження від COVAX. У нас є відповідний документ. Але вони стільки раз переносили, що я вже дую на воду”.

13 квітня Степанов вже обіцяв, що ця вакцина прибуде в Україну.

Хто отримає щеплення першочергово

Перші 117 тисяч доз Pfizer підуть на щеплення для персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Після цього Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

Які вакцини отримає Україна

10 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer – постачання впродовж року;

10 мільйонів доз вакцини Novavax – постачання якої почнуться в липні 2021 року;

3 мільйони доз вакцини Covishield (AstraZeneca) – 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 мільйона доз поставлять впродовж квітня – травня;

2 мільйони доз вакцини від компанії Sinovac (CoronaVac) – 215 тисяч доз вже прибули в Україні, використання препарату розпочалось 13 квітня;

8 мільйонів доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу