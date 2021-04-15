16 квітня в Україну може прибути партія вакцин Pfizer, – Степанов

Джерело:24 Канал
Вакцини компанії Pfizer в обсязі 117 тисяч доз мають прибути в Україну вже завтра 16 квітня. Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування з журналістами. За його словами, очікують надходження понад 100 тисяч доз.
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“Попередньо, ми очікуємо партію 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer завтра. У нас є підтвердження від COVAX. У нас є відповідний документ. Але вони стільки раз переносили, що я вже дую на воду”.
13 квітня Степанов вже обіцяв, що ця вакцина прибуде в Україну.
Перші 117 тисяч доз Pfizer підуть на щеплення для персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Після цього Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу