Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області.

Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

До помаранчевої зони карантину ввійшли:

  1. Волинську
  2. Дніпропетровську
  3. Донецьку
  4. Житомирську
  5. Запорізьку
  6. Луганську
  7. Львівську
  8. Одеську
  9. Полтавську
  10. Сумську
  11. Тернопільську
  12. Харківську
  13. Херсонську
  14. Хмельницьку
  15. Чернівецьку
  16. Чернігівську області

Показники епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Які показники повинні бути?

Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Актуально про COVID-19 в Україні

  • Добовий приріст інфікованих – 8832. До лікарень госпіталізували 2 672 людини, від ускладнень хвороби померли 207 пацієнтів.
  • Найбільшу кількість випадків коронавірусу за минулу добу зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
  • Загалом в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.
  • Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини, з них принаймні одну дозу отримали 7 548 871 громадянин.