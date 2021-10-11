16 областей мають перевищені показники: МОЗ оновило зони епіднебезпеки
11 жовтня 2021 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 11 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебуває 16 регіонів. Показники решти областей відповідають жовтій зоні епіднебезпеки.
Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області.
Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко
До помаранчевої зони карантину ввійшли:
- Волинську
- Дніпропетровську
- Донецьку
- Житомирську
- Запорізьку
- Луганську
- Львівську
- Одеську
- Полтавську
- Сумську
- Тернопільську
- Харківську
- Херсонську
- Хмельницьку
- Чернівецьку
- Чернігівську області
Показники епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ
Які показники повинні бути?Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%
Актуально про COVID-19 в Україні
- Добовий приріст інфікованих – 8832. До лікарень госпіталізували 2 672 людини, від ускладнень хвороби померли 207 пацієнтів.
- Найбільшу кількість випадків коронавірусу за минулу добу зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
- Загалом в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.
- Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини, з них принаймні одну дозу отримали 7 548 871 громадянин.