16 областей мають перевищені показники: МОЗ оновило зони епіднебезпеки

Станом на 11 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебуває 16 регіонів. Показники решти областей відповідають жовтій зоні епіднебезпеки.

Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області.

Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

До помаранчевої зони карантину ввійшли:

Волинську Дніпропетровську Донецьку Житомирську Запорізьку Луганську Львівську Одеську Полтавську Сумську Тернопільську Харківську Херсонську Хмельницьку Чернівецьку Чернігівську області

Показники епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Які показники повинні бути? Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%