Під час селекторної наради в Офісі Президента 22 червня МЗС та МОЗ доручили підготувати пропозиції щодо обмеження міграції.

Важливо Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

Так, профільні міністерства найближчим часом мають сформувати перелік пропозицій щодо встановлення додаткового контролю та обмежень міграції між Україною та країнами зі швидким поширенням штаму Delta.

Крім того, учасники наради мали змогу прослухати інформацію про новий небезпечний штам COVID-19.

За даними НАН, цей штам коронавірусу:

в 1,6 раза заразніший, ніж штам Alfa,

у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації,

у 1,45 раза збільшується ризик реанімації при інфікуванні.

Що відомо про штам Delta

Як заявили у ВООЗ, штам коронавірусу Delta, вперше виявлений в Індії, стає домінантним у світі. Раніше низка українських науковців висловлювали занепокоєння стрімким поширенням цього штаму COVID-19, зокрема, в Росії.

За їхньою інформацією, у сусідній країні цей штам інфікував кожного четвертого хворого на COVID-19. За прогнозом науковців, нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена штамом Delta, може накрити Україну ще до початку осені.