15 регіонів України у червоній зоні: де найскладніша ситуація

Станом на 3 листопада в червоній зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. Натомість у жовтій зоні – лише 2 регіони.

У 10 регіонах Україні показники госпіталізацій перевищують 100%. Мовиться про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та Чернігівську області.

До теми Коронавірус в Україні: понад 23 тисячі нових хворих та 720 смертей за добу

Зони карантину в регіонах України

У червоній зоні карантину перебувають: Київ, а також Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

перебувають: Київ, а також Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області. У помаранчевій зоні : Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.

: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. У жовтій зоні залишились лише Кіровоградська та Закарпатська області.

Напружена ситуація в Україні й з важкими хворими. Так, у 15 регіонах показники завантаженості ліжок з киснем перевищують 65%. Особливо складна ситуація в Запорізькій та Донецькій областях.



Показники епідемічної ситуації в Україні станом на 3 листопада / Скриншот з сайту МОЗ

У яких областях найбільше нових COVID-хворих

Джерело: МОЗ

Учора найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Києві (2 024), а також у Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558) та Харківській (1 374) областях.

Загалом за минулу добу в Україні виявили 23 393 хворих на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 979 086. До лікарень госпіталізували аж 5 935 людей.

На жаль, ще 720 пацієнтів померли, тож офіційна кількість смертей від коронавірусу в країні збільшилась до 69 447.



Помаранчева зона сигналізує про небезпеку поширення COVID-19 / Інфографіка 24 каналу