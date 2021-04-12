17-19 тисяч виїздів на добу: у МОЗ заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини

У МОЗ України заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини через поширення коронавірусної інфекції. Бригади екстреної медичної допомоги здійснюють 17-19 тисяч виїздів на добу.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу заявила, що станом на 12 квітня на службу екстреної медичної допомоги чиниться пікове навантаження.

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Так, у середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій,

– повідомила заступниця очільника МОЗ.

Ірина Микичак наголосила, що в деяких регіонах йде зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги.

"Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це свідчать і показники захворюваності. Водночас залишається високий рівень виїздів у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Відрадним є те, що дещо стабілізувався навантаження на екстренку у місті Київ", – сказала вона.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 11 квітня, в Україні коронавірусну інфекцію зафіксували у 7 856 людей. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 770 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 287 людей.

За 11 квітня 2021 року в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.



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