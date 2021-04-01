17,5 тисяч хворих за добу: в Україні знову погіршилась захворюваність на COVID-19
За минулу добу захворіли на коронавірус 17 569 мешканців України. Їх діагноз підтвердили лабораторно. Загальна кількість людей, які інфікувалися SARS-CoV-2 в країні – 1 691 737.
Джерело:РНБО України
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 5 160 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли – 421 хворий – це максимальний показник з початку пандемії. Від учора найбільше випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській області.
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Від учора одужали від коронавірусу за добу – 9 602 пацієнти.
Лабораторії МОЗ здійснили 132 759 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген – 50 680. Загалом, від початку спалаху хвороби в Україні провели 8 179 905 ПЛР-тестувань.
Ситуація з вакцинацією
За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 17 170 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено уже 248 736 людей, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату – 2 особи.
Добова статистика захворюваності та щеплень в регіонах
- м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;
- Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;
- Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;
- Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;
- Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;
- Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;
- Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;
- Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;
- Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;
- Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;
- Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;
- Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;
- Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;
- Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;
- Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;
- Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;
- Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;
- Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;
- Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;
- Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;
- Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;
- Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;
- Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;
- Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;
- Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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