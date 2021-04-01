17,5 тисяч хворих за добу: в Україні знову погіршилась захворюваність на COVID-19

За минулу добу захворіли на коронавірус 17 569 мешканців України. Їх діагноз підтвердили лабораторно. Загальна кількість людей, які інфікувалися SARS-CoV-2 в країні – 1 691 737.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 5 160 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли – 421 хворий – це максимальний показник з початку пандемії. Від учора найбільше випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській області.

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Від учора одужали від коронавірусу за добу – 9 602 пацієнти.

Лабораторії МОЗ здійснили 132 759 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген – 50 680. Загалом, від початку спалаху хвороби в Україні провели 8 179 905 ПЛР-тестувань.

захворіли – 1 691 737 людей;

одужало – 1 323 083 хворих;

померли від ускладнень – 33 246 пацієнтів.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 17 170 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено уже 248 736 людей, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату – 2 особи.

Добова статистика захворюваності та щеплень в регіонах

м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;

Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;

Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;

Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;

Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;

Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;

Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;

Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;

Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;

Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;

Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;

Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;

Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;

Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;

Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;

Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;

Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;

Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;

Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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