17 хвилин клінічної смерті: медики врятували невакциновану від COVID жительку Франківщини

Медики Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні врятували 47-річну франківку, яку госпіталізували з коронавірусом. Їй вдалося вижити після 17 хвилин клінічної смерті.

Лікарі називають це "другим народженням". Відомо, що жінка вакцинована не була.

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Хвороба проходила легко

За тиждень до цього, у Олени діагностували коронавірус. Втім, хвороба проходила у легкій формі, тож жінка лікувалася вдома. Того дня відчула, що її пече у грудях. Коли не було сил більше терпіти, вона викликала швидку. Ймовірно, це був інфаркт.

Серце раптово зупинилося

До лікарні пацієнтка потрапила ще при свідомості. Втім у приймальному відділенні серце раптово зупинилося. Перші 5 хвилин серце "запускали" просто на підлозі.

Потім була інтубація. Це коли вводять особливу трубку в трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта. Це один із засобів проведення механічної вентиляції легень. Цю трубку вводять у зовнішній або внутрішній отвір тіла

Згодом пацієнтці провели штучну вентиляцію легень. Ще 13 хвилин тривала дефібриляція.

Дивом вдалося вижити

Завідувачка ковідною реанімацією Іванна Дидик розповідала, що такі випадки, щоби життєдіяльність всіх органів і систем людини була відновлена після такого тривалого часу клінічної смерті, – вкрай рідкісні.

Смерть мозку зазвичай настає через 3 – 7 хвилин після зупинки серця і зупинки дихання. Жінка вийшла зі стану клінічної смерті без жодного неврологічного дефіциту,

– додала реаніматологиня.

Вона також назвала це "шоком і приємним здивуванням", а також їхньою особистою перемогою.

Як зараз почувається пацієнтка

Наступного дня жінку від'єднали від ШВЛ-апарата. Вона була в свідомості і могла розмовляти.

Зараз її передали під нагляд кардіологів. Тепер жінка обіцяє щепитися від недуги.