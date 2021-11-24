Мінфін заявив, що документ містить плани щодо подальших заходів для впровадження реформ у 2022 році. Зокрема це є умовою для отримання 2,2 мільярда доларів допомоги.

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Україна пообіцяла МВФ вакцинували 17 мільйонів осіб

Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року,

– мовиться у документі.

Ба більше, держава пообіцяла завершити аудит коштів, витрачених державним дорожнім фондом до кінця грудня 2021 року. Мовиться про 13,3 мільярда гривень.

Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємось повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних із COVID-19, у тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних у рамках процесу аудиту,

– мовиться у меморандумі.

У Мінфіні пояснили, що Меморандум про економічну та фінансову політику та Лист про наміри містять заходи щодо реформ у:

грошово-кредитному;

податково-бюджетному;

а також фінансовому секторах.

Вони "спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права і боротьби із корупцією".

Саме виконання положень Меморандуму надасть змогу до кінця дії Програми отримати решту коштів від МВФ – 2,2 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Станом на 23 листопада, в Україні від коронавірусу вже вакцинувалися принаймні однією дозою понад 13 мільйонів мешканців України. Повний курс щеплень, тобто 2 дози вакцини, отримали понад 10 мільйонів.

Коротко про транші МВФ