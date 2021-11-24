17 мільйонів осіб до кінця року: Україна дала обіцянку МВФ щодо вакцинації від COVID

Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року. Також держава має завершити аудит щодо виділення на дороги грошей з "ковідного" фонду.

Мінфін заявив, що документ містить плани щодо подальших заходів для впровадження реформ у 2022 році. Зокрема це є умовою для отримання 2,2 мільярда доларів допомоги.

До теми Україна отримала ще один транш від МВФ: скільки надійшло коштів

Україна пообіцяла МВФ вакцинували 17 мільйонів осіб

Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року,

– мовиться у документі.

Ба більше, держава пообіцяла завершити аудит коштів, витрачених державним дорожнім фондом до кінця грудня 2021 року. Мовиться про 13,3 мільярда гривень.

Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємось повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних із COVID-19, у тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних у рамках процесу аудиту,

– мовиться у меморандумі.

У Мінфіні пояснили, що Меморандум про економічну та фінансову політику та Лист про наміри містять заходи щодо реформ у:

грошово-кредитному;

податково-бюджетному;

а також фінансовому секторах.

Вони "спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права і боротьби із корупцією".

Саме виконання положень Меморандуму надасть змогу до кінця дії Програми отримати решту коштів від МВФ – 2,2 мільярда доларів.

Коротко про транші МВФ

24 листопада Україна отримала ще один транш від МВФ – 699 мільйонів доларів надійдуть у рамках програми stand-by.

До речі, 9 червня 2020 року затвердили співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів. Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.

Україна вже отримала 2,8 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців, тож в України є більше шансів отримати решту грошей.