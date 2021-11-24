17 мільйонів осіб до кінця року: Україна дала обіцянку МВФ щодо вакцинації від COVID
Джерело:Мінфін
Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року. Також держава має завершити аудит щодо виділення на дороги грошей з "ковідного" фонду.
Мінфін заявив, що документ містить плани щодо подальших заходів для впровадження реформ у 2022 році. Зокрема це є умовою для отримання 2,2 мільярда доларів допомоги.
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Україна пообіцяла МВФ вакцинували 17 мільйонів осіб
Визнаючи, що зусилля з вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати як мінімум 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року,
– мовиться у документі.
Ба більше, держава пообіцяла завершити аудит коштів, витрачених державним дорожнім фондом до кінця грудня 2021 року. Мовиться про 13,3 мільярда гривень.
Ми передали 212 справ правоохоронним органам і зобов'язуємось повністю співпрацювати з будь-якими потенційними кримінальними розслідуваннями щодо витрат, пов'язаних із COVID-19, у тому числі шляхом надання доступу до доказів, зібраних у рамках процесу аудиту,
– мовиться у меморандумі.
У Мінфіні пояснили, що Меморандум про економічну та фінансову політику та Лист про наміри містять заходи щодо реформ у:
- грошово-кредитному;
- податково-бюджетному;
- а також фінансовому секторах.
Вони "спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права і боротьби із корупцією".
Саме виконання положень Меморандуму надасть змогу до кінця дії Програми отримати решту коштів від МВФ – 2,2 мільярда доларів.Зверніть увагу! Станом на 23 листопада, в Україні від коронавірусу вже вакцинувалися принаймні однією дозою понад 13 мільйонів мешканців України. Повний курс щеплень, тобто 2 дози вакцини, отримали понад 10 мільйонів.
Коротко про транші МВФ
- 24 листопада Україна отримала ще один транш від МВФ – 699 мільйонів доларів надійдуть у рамках програми stand-by.
- До речі, 9 червня 2020 року затвердили співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів. Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.
- Україна вже отримала 2,8 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців, тож в України є більше шансів отримати решту грошей.