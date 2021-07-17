17 причин, чому у вас "розпливається в очах"

Раптове затуманення зору може мати різні пояснення та причини. Якщо окрім помутніння в очах у вас виникли інші симптоми – це може свідчити про певні захворювання. Щоб точно встановити причину цього стану, варто звернутись до лікаря, адже деякі з них можу призвести до втрати зору, а інші – свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Повільно прогресуюче затуманення зазвичай пов'язано з тривалими захворюваннями. Раптове найчастіше викликано одиничною подією. Фахівці назвали 17 причин раптового помутніння зору.

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Відшарування сітківки

Відшарування виникає, коли сітківка відділяється від задньої частини ока та кровотоку. Без кровопостачання клітини сітківки почнуть вмирати, що своєю чергою може завдати значної шкоди зору.

Інсульт

Розмитий зір або його втрата можуть свідчити про інсульт у тій частині мозку, яка відповідає за зір.

Зверніть увагу на супутні симптоми інсульту, наприклад, чи з'явилась асиметрії на обличчі, раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Транзиторна ішемічна атака

Транзиторні ішемічні атаки відбуваються, коли у частини мозку тимчасово припиняється кровопостачання. Симптоми проходять самостійно впродовж доби. Цей стан потребує контролю, вам можуть призначити ліки для розрідження крові.

Волога дегенерація жовтої плями

Це хронічне захворювання очей, яке спричиняє нечіткість зору або сліпу пляму в полі зору.

Воно може бути спричинене аномальними кровоносними судинами, по яких рідина або кров потрапляють у жовту пляму – частину сітківки, яка відповідає за центральний зір.



Регулярно перевіряйте свій зір / Фото Unsplash

Інші причини раптового помутніння зору

Перенапруга очей

Очі можуть перенапружуватися після того, як ви довго дивитеся на щось і постійно на чомусь фокусуєтесь. Коли ви, до прикладу, проводите багато часу за комп'ютером це може стати причиною напругою очей.

Серед інших причин – читання і водіння автомобіля. Якщо у вас перенапружені очі, зробіть перерву і дайте очам відпочити.

Якщо у вас напруга очей, зробіть перерву та відпочиньте. Ось простий спосіб!

Щоб запобігти цьому, можна використати правило 20-20-20. Для цього зосередьтеся на чомусь, що знаходиться на відстані 20 футів, протягом 20 секунд кожні 20 хвилин, коли ви довго дивитесь на екран чи щось інше.

Кон'юнктивіт

Кон'юнктивіт – це інфекція зовнішньої оболонки ока, яку може спричинити вірусна чи бактеріальна інфекція, або алергія.

Стирання рогівки

Рогівка ока – це прозоре покриття передньої частини ока. Коли вона подряпана або травмована, у вас може розвинутися стирання рогівки. Крім нечіткого зору, у вас може з'явитись відчуття "ніби щось потрапило у ваші очі", "відчуття піску".

Високий рівень цукру в крові

Високий рівень цукру в крові може спричинити помутніння зору.

Гіфема

Це скупчення крові всередині передньої камери ока (простір між рогівкою і райдужкою). Кров може покривати більшу частину або всю райдужку і зіницю, частково або повністю блокуючи зір.

Ірит

Ірит – це запалення райдужної оболонки. Стан спричиняє почервоніння, біль та нечіткість зору.

Кератит або макулярний отвір

Кератит – це запалення рогівки, яке часто проявляється помутнінням зору..

Це невелика щілина, яка з'являється в центрі сітківки, в області, що зветься жовтою плямою.

Мігрень з аурою

Мігрень може спричинити помутніння зору. Пацієнти також скаржаться на миготливі вогники чи мати інші сенсорні розлади.

Запалення зорового нерва

Зоровий нерв з'єднує ваші очі та мозок. Його запалення може бути спричинене аутоімунною реакцією або раннім розсіяним склерозом.

Скроневий артеріїт

Це стан, при якому скроневі артерії, що забезпечують кров'ю голову і мозок, запалюються або пошкоджуються. Вони можуть викликаючи пульсуючий біль у чолі та розмиття зору.