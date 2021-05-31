Натомість тим людям, які не зробили щеплення проти COVID-19, запропонують ціну у 999 доларів. Різниця між вартістю разюча.

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Leadfoot Promotions продає квитки на концерт панк-гурту Teenage Bottlerocket, який відбудеться 26 червня.

Ініціатором різниці цін на квитки на концерт став Пол Вільямс, який спочатку хотів провести концерт в серпні. Він вважав, що до цього часу такі заходи стали б більш безпечні через зростання кількості вакцинованих людей.

Однак гурт зможе виступити лише в червні, тому організатори знайшли спосіб зробити захід безпечнішим.

У Флориді заборонено вимагати паспорт вакцинації проти коронавірусу

Додамо, що у Флориді заборонено вимагати паспорт вакцинації. Щоб отримати дешевий квиток, потрібно довести, що людина зробила щеплення. Також організатори пропонують лише чотири квитки для невакцинованих людей

"Якщо на концерт прийдуть всі, хто купив квитки, включаючи тих чотирьох, що захочуть прийти за 999 доларів, в залі все одно буде 98,25% вакцинованих. Тобто це безпечний захід", – заявив Пол.

Зазначимо, що організатор оголосив про це рішення за п'ятнадцять хвилин до того, як губернатор Флориди підписав указ про скасування всіх обмежень через поширення коронавірусу.

Згідно із законом, за вимогу підтвердження вакцинації покладено штраф в розмірі 5000 доларів. Цей указ почне діяти з 1 липня.