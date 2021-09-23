Якою буде осіння хвиля коронавірусу цьогоріч

Пік захворюваності в країні може становити 15 – 18 тисяч випадків за добу. А згасання хвилі очікується в кінці 2021 року. Такі висновки зробили вчені Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

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Деталі прогнозу

Під час дослідження вчені з'ясували, що за останні 20 років пандемії важкого гострого респіраторного синдрому, свинячого грипу, Еболи і COVID-19 мали циклічний характер та тривали 5 – 6 років.

Пандемія COVID-19 поширювалася з січня 2020 по вересень 2021 року, мала три хвилі, наразі триває четверта.

Завдяки вакцинації, кількість випадків захворюваності та смертності від COVID-19 у світі, зменшилася, у порівнянні з другою і третьою хвилями. Це відбувається в країнах, де більшість населення – вакциновані.

Дослідники розділили країни світу на кілька груп за основними відмінностями поширення хвороби, темпами вакцинації і швидкістю згасання пандемії.

Якою буде хвиля в Україні

Україна увійшла до групи країн, в яких нова хвиля ще не встигла досягти максимуму. Але вже у вересні 2021 року показники смертності перевищують тогорічні.

У вересні 2021 року смертність в Україні зростає швидшими темпами, ніж за аналогічний період 2020 року,

– зауважили вчені.

Повільні темпи вакцинації можуть дорого коштувати

Та пояснили, що станом на середину вересня 2021 року в Україні низький рівень повністю вакцинованого населення (близько 12%), а тому населення може зіткнутися з важкими наслідками пандемії вже в найближчий період.

Причинами ускладнення епідемічної ситуації з СOVID-19, на думку вчених, є значне послаблення карантину влітку та з початку вересня в більшості навчальних закладів.

Актуально про темпи поширення COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили ще 7 866 нових хворих на коронавірус. Такі високі цифри – вперше від початку травня.

За весь час пандемії підтвердили 2 370 425 випадків інфікування. Жертвами коронавірусу в країні стали 55 284 пацієнтів.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував, що в Україні можуть припинити карантинні обмеження вже навесні 2022 року. Однак, план вдасться реалізувати за умови високих темпів вакцинації.

Детально Ляшко озвучив, коли може закінчитись карантин в Україні