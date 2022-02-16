Водночас кількість смертей зросла на 4% і склала і 74 494 випадків. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Динаміка поширення захворюваності

В регіоні Західної частини Тихого океану повідомили про збільшення на 19% кількості нових випадків за тиждень, тоді як усі інші регіони повідомили про зниження: Південно-Східна Азія – на 37%, Америка – на 32%, Африка – на 30%, Європа – на 16%, Східне Середземномор'я – на 12%.

Де зросла смертність

Кількість нових щотижневих смертей зросла:

в регіоні Східного Середземномор’я (на 38%),

Західній частині Тихого океану (27%),

Африканському регіоні (14%),

регіоні Америки (5%).

Зверніть увагу! У Європі показник смертності за тиждень залишився на тому ж рівні. Водночас смертність знизилась в регіоні Південно-Східної Азії – на 9%.

Країни-лідери за кількість хворих

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулий тиждень зафіксували в Росії – 1 323 391 – зростання захворювання на 23%. А також в Німеччині – 1 322 071, аналогічно показникам попереднього тижня.

Висока захворюваність у США – 1 237 530. Втім, для країни це позитивна динаміка, адже ця кількість на 43% менше, ніж попереднього тижня.

Спад на 43% також зафіксували у Франції – захворіли 979 228 людей. Та Бразилії, де захворюваність знизилась на 19% і становить приріст – 1 009 678.

Кількість хворих на COVID-19 у світі