2 в 1: новий метод лікування знищує рак та може боротися з COVID-19

Вчені вигадали, як доставляти терапевтичні агенти безпосередньо в пухлину, аби та самостійно самознищувалася. За допомогою цієї технології можна лікувати й коронавірус, оскільки є можливість доставляти ліки безпосередньо в легені.

Команда з Цюрихського університету представила технологію під назвою SHREAD, яка дозволяє організму виробляти терапевтичні агенти за запитом і саме в тому місці, де вони необхідні. Здорові тканини при цьому не пошкоджуються.

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Як працює новий метод лікування

Для того, аби транспортувати терапевтичні агенти, вчені використали аденовірус, який також застосовується в деяких вакцинах проти COVID-19. Коли потрібні гени доставляються безпосередньо в пухлинні клітини, запускається процес "самообману" раку: пухлина починає виробляти антитіла, цитокіни та інші сигнальні речовини, які її знищують.

За допомогою цього підходу можна знизити важкі побічні ефекти протиракової терапії. Ба більше, цю терапію можна адаптувати для доставки інших лікарських сполук проти різних захворювань.

Ми обманюємо пухлину і змушуємо її самознищуватися шляхом вироблення протиракових агентів її ж власними силами,

– розповіла авторка дослідження Шина Сміт.

Результати експериментів:

Під час перших експериментів на моделях мишей з раком молочної залози в гризунів виробились антитіла, які нині використовуються в ліках трастузумаб для лікування людей з раком грудей.

Вже за декілька днів новий метод продукував в пухлинах більше антитіл, ніж при прямому введенні трастузумабу.

Тим часом їхня концентрація в крові, яка може запускати побічні реакції, була значно нижчою.

Оскільки здорові тканини більше не контактують зі значними рівнями терапевтичних агентів, наша технологія може бути використана для доставки широкого спектра потужних препаратів, які в іншому випадку були б занадто токсичними,

– йдеться в дослідженні.

Нині дослідники вивчають підхід для лікування коронавірусу, який буде заснований на транспортуванні агентів через інгаляції. Таким чином вчені хочуть формувати антитіла одразу в легенях, де вони найефективніші для боротьби з вірусом.