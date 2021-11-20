Деталі роботи

У дослідженні взяли участь 365 тисяч людей віком від 50 до 74 років, за якими спостерігали в середньому 10-12 років. Добровольці заповнювали детальні анкети, які включали питання щодо споживання чаю та кави. Аналіз цих даних виявив кореляцію між цими напоями та зниженими ризиками інсульту та постінсультної деменції.

Увага Як кава впливає на здоров'я печінки: неочікуване дослідження

Увага! Обидва напої можуть захистити від інсульту та постінсультної деменції. Для профілактики вчені рекомендували випивати кілька чашок на день.

Вчені з'ясували, що чай та кава разом та окремо пов'язані зі зниженим ризиком обох станів.

Детально про результати дослідження

Виявилося, що 2 – 3 чашки кави або 3 – 5 чашок чаю на день або їх комбінація з 4 – 6 чашок забезпечували найнижчі ризики інсульту та деменції.

Найменша кількість – 2 – 3 чашки на день – знижували ризики приблизно на 30%.

Важливо додати, що під час дослідження враховували також додаткові фактори ризику — стать, вік, расу, індекс маси тіла, рівень доходу, фізичну активність, статус куріння, споживання алкоголю, анамнез та показники лабораторних тестів щодо стану серцево-судинної системи.

Перспектива відкриття

Поки що автори не можуть стверджувати, що виявили чіткий причинно-наслідковий зв'язок, проте їх висновки варто враховувати у плануванні профілактики інсульту та деменції.

Також попередньо вчені Інституту наукової інформації про каву опублікували дані про те, що кава знижує ризики розвитку хвороби Альцгеймера та Паркінсона, зокрема цей ефект найбільш помітний був у чоловіків.