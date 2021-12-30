2 – 3 щеплення на рік: як ми будемо захищатись проти COVID-19
Джерело:The Guardian
Дослідження британської Агенції охорони здоров'я показало, що для захисту проти коронавірусної хвороби може знадобитися 2 або 3 щеплення щороку.
Такі результати опубліковано британське відомством охорони здоров'я на підставі даних про 147 597 заражень штамом Дельта та 68 489 випадків Омікрону.
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Ефективність вакцин проти Дельти та Омікрону
- Бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna мають ефективність до 90% від симптоматичного захворювання внаслідок зараження Дельтою протягом щонайменше 9 тижнів.
- Натомість ефективність цих двох вакцин від симптоматичного захворювання після зараження Омікроном може бути нижчою на 30% та знижатися після 9 тижнів.
Однак в організації зазначили, що для більш довгострокових планів потрібне подальше вивчення хвороби, мутацій та ефективності вакцин.
Які рекомендації щодо щеплень в світі
В Ізраїлі вже тривалий час проводять кампанію з вакцинації другою бустерною дозою (тобто окрім стандартних двох щеплень, рекомендують ще два додаткових – сумарно чотири ін'єкції з відповідним інтервалом).
У Великій Британії наразі теж розглядають таку можливість. Про необхідність регулярної вакцинації заявляють і австралійські вчені.
Очевидно, що є потреба у регулярних бустерних дозах. Ймовірно, потрібно буде робити щеплення бустером двічі або тричі на рік,
– зауважив професор Кертинського університету Джая Дантас.
Імунітет внаслідок інфікування Омікроном вищий
Нещодавно дослідники з Південної Африки виявили, що приблизно через 2 тижні після зараження новим штамом імунітет проти Омікрону зростає у 14 разів, а імунітет проти Дельти – у 4,4 раза.
Вчені відзначають, що імунітет найкраще підвищується у тих, хто зробив щеплення.
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Коротко про Омікрон
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.
- Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео