2 – 3 щеплення на рік: як ми будемо захищатись проти COVID-19

Дослідження британської Агенції охорони здоров'я показало, що для захисту проти коронавірусної хвороби може знадобитися 2 або 3 щеплення щороку.

Такі результати опубліковано британське відомством охорони здоров'я на підставі даних про 147 597 заражень штамом Дельта та 68 489 випадків Омікрону.

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Ефективність вакцин проти Дельти та Омікрону

Бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna мають ефективність до 90% від симптоматичного захворювання внаслідок зараження Дельтою протягом щонайменше 9 тижнів.

Натомість ефективність цих двох вакцин від симптоматичного захворювання після зараження Омікроном може бути нижчою на 30% та знижатися після 9 тижнів.

Однак в організації зазначили, що для більш довгострокових планів потрібне подальше вивчення хвороби, мутацій та ефективності вакцин.

Які рекомендації щодо щеплень в світі

В Ізраїлі вже тривалий час проводять кампанію з вакцинації другою бустерною дозою (тобто окрім стандартних двох щеплень, рекомендують ще два додаткових – сумарно чотири ін'єкції з відповідним інтервалом).

У Великій Британії наразі теж розглядають таку можливість. Про необхідність регулярної вакцинації заявляють і австралійські вчені.

Очевидно, що є потреба у регулярних бустерних дозах. Ймовірно, потрібно буде робити щеплення бустером двічі або тричі на рік,

– зауважив професор Кертинського університету Джая Дантас.

Імунітет внаслідок інфікування Омікроном вищий

В Україні 22 грудня схвалили ревакцинацію медиків та працівників інтернатів . Також додаткове щеплення вакцини доступне для людей з ослабленим імунітетом. Відтак, станом на 30 грудня додаткову дозу отримали 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини.

Нещодавно дослідники з Південної Африки виявили, що приблизно через 2 тижні після зараження новим штамом імунітет проти Омікрону зростає у 14 разів, а імунітет проти Дельти – у 4,4 раза.

Вчені відзначають, що імунітет найкраще підвищується у тих, хто зробив щеплення.

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