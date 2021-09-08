У соцмережах продають фальшиві сертифікати про вакцинацію

Купити фальшиві документи можна у соцмережах, наприклад, ціна негативного ПЛР-тесту – 500 грн, фальшивий сертифікат про вакцинацію оцінили у 2 тисячі гривень, а за сертифікат із внесенням даних до системи Дія – 2,5 тисячі гривень.

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Продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію,

– зазначив Радуцький.

Голова парламентського комітету звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, аби ті знайшли продавців підроблених документів та довели справи проти них до суду.

Увага! "Бізнес" із фальшивими документами може зашкодити визнанню українських сертифікатів про щеплення іншими державами.

За словами Радуцького, підробка документів може звести зусилля української влади зі взаємовизнання сертифікатів про вакцинацію з іншими країнами до нуля.

Яку відповідальність повинні понести шахраї

За свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.

Крім того, Радуцький зауважив, що не розуміє тих, хто купує підроблені сертифікати про вакцинацію замість того, щоб безкоштовно отримати щеплення проти COVID-19, адже в такому разі окрім документа, він отримує імунний захист та не наражає на небезпеку інших людей, зокрема, близьких.

Варто знати! Дія оголосила про завершення тестування COVID-сертифікату. Тож, наразі через додаток отримати сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини, і має ID-паспорт та/або біометричний закордонний паспорт.

ЄС схвалив COVID-сертифікати України: коротко про головне

Українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу.

Вранці 20 серпня Україна технічно приєдналась до системи. Тепер українці можуть завантажити додаток, згенерувати документ та без проблем подорожувати країнами ЄС.

У більшості країн документ буде чинний протягом 180 днів.



Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу