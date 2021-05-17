2 тисячі інфікованих, 109 померли: COVID-статистика МОЗ

Станом на 17 квітня впродовж доби в Україні інфікувались коронавірусом 2 136 людей, серед них 104 дитини та 47 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Донецькій області.
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 1260 пацієнтів з симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 109 хворих. Водночас видужали 6 869 пацієнтів (виписали з лікарень, отримали негативний ПЛР-тест, скінчився термін самоізоляції).
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За добу неділі лабораторії здійснили 17 306 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 156 000 людей;
- одужали – 1 864 593 пацієнти;
- померли від ускладнень – 48 184 хворих.
Темпи вакцинації
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 2 230 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 людей.
Втім, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 18 394 громадяни України, із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.
Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
- Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
- Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
- Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
- Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
- Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
- Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
- Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
- Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
- Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
- Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
- Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
- Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
- Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
- Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
- Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
- Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
- Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
- Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
- Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
- Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
- Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
- Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
- Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.
* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.