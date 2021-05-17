2 тисячі інфікованих, 109 померли: COVID-статистика МОЗ

17 травня 2021 , 05:14
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 17 квітня впродовж доби в Україні інфікувались коронавірусом 2 136 людей, серед них 104 дитини та 47 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Донецькій області.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 1260 пацієнтів з симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 109 хворих. Водночас видужали 6 869 пацієнтів (виписали з лікарень, отримали негативний ПЛР-тест, скінчився термін самоізоляції).

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За добу неділі лабораторії здійснили 17 306 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 156 000 людей;
  • одужали – 1 864 593 пацієнти;
  • померли від ускладнень – 48 184 хворих.

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 2 230 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 людей.

Втім, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 18 394 громадяни України, із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
  • Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
  • Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
  • Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
  • Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
  • Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
  • Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
  • Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
  • Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
  • Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
  • Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
  • Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
  • Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
  • Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
  • Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
  • Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
  • Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
  • Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
  • Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
  • Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська