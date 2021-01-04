20 мільйонів за місяць: скільки у світі хворих на коронавірус
Станом на 4 січня в світі зареєстрували понад 85 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 20 мільйонів інфікованих додались всього за останній місяць.
Поширення коронавірусу в світі
Станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували понад 85 мільйонів випадків захворювання на СOVID-19. Від хвороби померло 1,84 мільйона осіб. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
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Понад половина всіх випадків припадає на 5 країн:
- США – 20,6 мільйона.
- Індію – 10,3 мільйона.
- Бразилію – 7,7 мільйона.
- Росію – 3,2 мільйона.
- Францію – 2,7 мільйона.
Понад 2 мільйони інфікованих зафіксовано у Великій Британії, Туреччині та Італії.
Україна перебуває на 16-тій позиції.
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Смертність від коронавірусу
Лідерами за кількістю летальних випадків стали США – 351 тисяча людей померли від ускладнень хвороби, Бразилія – 196 тисяч, Індія – 149 тисяч, Мексика – 127 тисяч та Італія – 75,3 тисячі).
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